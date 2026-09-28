MasterChef Krem Karamel tarifi! Krem Karamel nasıl yapılır? Krem Karamel püf noktaları!

KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?

Krem karamel yapımına ilk olarak tatlının ruhunu oluşturan karameli hazırlayarak başlıyoruz. Sos tavasına toz şekeri, suyu ve limon suyunu ekleyin. Şekeri eriyene kadar kaşıkla karıştırabilirsiniz ancak kaynamaya başladıktan sonra kesinlikle kaşık sürmeyin, sadece tavayı sallayarak şekerin karamelize olmasını sağlayın.