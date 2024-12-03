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  4. MasterChef Krokan Bush tarifi! Krokan Bush nasıl yapılır?

MasterChef Krokan Bush tarifi! Krokan Bush nasıl yapılır?

MasterChef'te oynanan kaptanlık oyununda yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için orjinal adı 'Croquembouche' olan Krokan Bush yaptı. Peki, piramit şeklindeki görünüşü ve karamelize şekeriyle kaplanan dolgulu hamuruyla, Fransız mutfağının sevilen tatlılarından Krokan Bush nasıl yapılır? İşte, MasterChef Krokan Bush tarifi...

MasterChef Krokan Bush tarifi! Krokan Bush nasıl yapılır? - Sayfa 1

Krokan Bush için gerekli malzemeler

Choux (Şu) hamuru için malzemeler

450 gram su 

200 gram tereyağı 

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

10 adet yumurta 

310 gram un

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MasterChef Krokan Bush tarifi! Krokan Bush nasıl yapılır? - Sayfa 2

Kreması için malzemeler

4 adet yumurta sarısı 

3 yemek kaşığı mısır nişastası 

5 gram vanilin

500 gram süt

5 yemek kaşığı tereyağı 

100 gram şeker

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MasterChef Krokan Bush tarifi! Krokan Bush nasıl yapılır? - Sayfa 3

Karamel için malzemeler

600 gram şeker

120 gram su

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MasterChef Krokan Bush tarifi! Krokan Bush nasıl yapılır? - Sayfa 4

Krokan Bush nasıl yapılır?

Şu hamuru için tencereye su, tereyağı, tuz ve şeker kaynatın. Kaynayan suya un ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.  Altını kapatıp kenara alın. Ilıdığında bir yandan çırparak tek tek yumurtaları ekleyin. Hamuru bir sıkma kabına alarak yağlı kağıt üzerinde eşit büyüklüklerde sıkın. 190 derecede 35 dakika pişirin. 

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