MasterChef Krokan Bush tarifi! Krokan Bush nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan kaptanlık oyununda yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için orjinal adı 'Croquembouche' olan Krokan Bush yaptı. Peki, piramit şeklindeki görünüşü ve karamelize şekeriyle kaplanan dolgulu hamuruyla, Fransız mutfağının sevilen tatlılarından Krokan Bush nasıl yapılır? İşte, MasterChef Krokan Bush tarifi...
Krokan Bush için gerekli malzemeler
Choux (Şu) hamuru için malzemeler
450 gram su
200 gram tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
10 adet yumurta
310 gram un
Kreması için malzemeler
4 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı mısır nişastası
5 gram vanilin
500 gram süt
5 yemek kaşığı tereyağı
100 gram şeker
Krokan Bush nasıl yapılır?
Şu hamuru için tencereye su, tereyağı, tuz ve şeker kaynatın. Kaynayan suya un ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun. Altını kapatıp kenara alın. Ilıdığında bir yandan çırparak tek tek yumurtaları ekleyin. Hamuru bir sıkma kabına alarak yağlı kağıt üzerinde eşit büyüklüklerde sıkın. 190 derecede 35 dakika pişirin.