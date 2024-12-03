MasterChef Krokan Bush tarifi! Krokan Bush nasıl yapılır?

Krokan Bush nasıl yapılır?

Şu hamuru için tencereye su, tereyağı, tuz ve şeker kaynatın. Kaynayan suya un ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun. Altını kapatıp kenara alın. Ilıdığında bir yandan çırparak tek tek yumurtaları ekleyin. Hamuru bir sıkma kabına alarak yağlı kağıt üzerinde eşit büyüklüklerde sıkın. 190 derecede 35 dakika pişirin.