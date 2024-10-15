MasterChef kruvasan tarifi ve püf noktaları! Danilo Şef'ten kruvasan MasterClass'ı

Kruvasan nasıl yapılır?

Hamur malzemeleri yoğurma kabına alınır ve orta yumuşaklıkta bir hamur elde edilir. Ardından hamur mayalandırmaya bırakılır. (Bir gece önceden dinlendirilen hamur daha iyi olur.) Tereyağı iki tane fırın kağıdının arasına koyulur ve dikdörtgen şeklinde açııldıktan sonra buzdolabına kaldırılır.