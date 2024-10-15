MasterChef kruvasan tarifi ve püf noktaları! Danilo Şef'ten kruvasan MasterClass'ı
MasterChef'te Danilo Şef yarışmacılara Fransa'nın ulusal yiyeceği kabul edilen kruvasan MasterClass'ı verdi. Danilo Şef MasterClass'ta kruvasanın nasıl yapıldığını püf noktalarıyla anlattı. Peki, Fransız mutfağının vazgeçilmezi kruvasan nasıl yapılır? Kruvasanın püf noktaları neler? İşte, MasterChef kruvasan tarifi ve püf noktaları...
Kruvasan için gerekli malzemeler
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1,5 yemek kaşığı şeker
1,5 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı kuru maya
2 yemek kaşığı tereyağı
Alabildiği kadar un (1 kiloya yakın)
İçi için gerekli malzeme
400 gram tereyağı
Üzeri için gerekli malzeme
Yumurta sarısı
Kruvasan nasıl yapılır?
Hamur malzemeleri yoğurma kabına alınır ve orta yumuşaklıkta bir hamur elde edilir. Ardından hamur mayalandırmaya bırakılır. (Bir gece önceden dinlendirilen hamur daha iyi olur.) Tereyağı iki tane fırın kağıdının arasına koyulur ve dikdörtgen şeklinde açııldıktan sonra buzdolabına kaldırılır.