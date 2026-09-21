MasterChef lahmacun tarifi! Evde lahmacun nasıl yapılır?

LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Geniş bir yoğurma kabına unu alın, ortasını havuz gibi açarak su, tuz ve şekeri ekleyin. Pürüzsüz ve sert bir kıvam alana kadar yaklaşık 10 dakika yoğurduğunuz hamuru bezelere ayırıp üzerini nemli bir bezle örterek dinlenmeye bırakın.