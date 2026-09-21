MasterChef lahmacun tarifi! Evde lahmacun nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden lahmacunu en çıtır şekilde hazırlamak için kıyasıya bir düelloya giriyor. Ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşatacak yarışmada, şeflerin beğenisini kazanarak galibiyete ulaşmak isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini sergileyecek. İzleyicileri mutfağa kilitleyecek bu amansız mücadele, evde lahmacun yapma isteğini de zirveye çıkaracak. Peki, evde lahmacun nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla lahmacun tarifi...
LAHMACUN İÇİN MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
4 su bardağı ekmeklik un
1,5 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı toz şeker
İÇ HARCI İÇİN:
350 gram orta yağlı zırh veya ince kıyma (kuzu ve dana karışık)
2 adet orta boy kuru soğan
2 adet olgun domates
2 adet yeşil sivri biber
1 adet kırmızı kapya biber
Yarım demet taze maydanoz
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
2 diş ezilmiş sarımsak
1 çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ
1 tatlı kaşığı isot
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
LAHMACUN NASIL YAPILIR?
Geniş bir yoğurma kabına unu alın, ortasını havuz gibi açarak su, tuz ve şekeri ekleyin. Pürüzsüz ve sert bir kıvam alana kadar yaklaşık 10 dakika yoğurduğunuz hamuru bezelere ayırıp üzerini nemli bir bezle örterek dinlenmeye bırakın.