Masterchef Laz böreği tarifi! Laz böreği nasıl yapılır? Masterchef Laz böreğinin püf noktası nedir?
Masterchef'te yarışmacılar sezonun ikinci takım oyunu için mücadele etti. Takım oyununda şefler, kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından Doğu Karadeniz’in enfes lezzetlerinden biri olan Laz böreği yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise Laz böreğinin nasıl yapıldığı ve püf noktaları merak konusu oldu. Peki, Laz böreği yapmak için hangi malzemeler gerekli? Laz böreği nasıl yapılır? Laz böreğinin püf noktaları nedir? İşte, Masterchef Laz böreği tarifi ve püf noktası…
Laz böreği
Yufka, tereyağı, muhallebi ve şerbetin bir araya gelerek damaklarda enfes bir tat bırakan Laz böreği, Doğu Karadeniz’in Artvin, Rize ve Trabzon illerinde yapılan bir tatlı çeşididir.
Laz böreği yapmak için gerekli malzemeler
Hamuru için gerekli malzemeler
3 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un
Nişasta (hamur açmak için)
Muhallebisi için gerekli malzemeler
1 litre süt
1 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı mısır unu
1 çay bardağı buğday unu
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilya
Şerbeti için gerekli malzemeler
3 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
1 dilim limon