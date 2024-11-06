MasterChef lebeniye çorbası tarifi! Lebeniye çorbası nasıl yapılır?
MasterChef'te haftanın ilk takım oyunu oynandı. Takım oyunundaki konsept '7 bölge 7 yemek'ti. Yapılan yemekler arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özgü lebeniye çorbası da vardı. Peki, MasterChef lebeniye çorbası nasıl yapılır? Lebeniye çorbası yapmak için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte, lebeniye çorbası tarifi...
Lebeniye çorbası için gerekli malzemeler
Köftesi için:
200 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
Tuz
Karabiber
Pul biber
1 | 8
İç malzemeler:
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 çay bardağı pirinç
1,5-2 litreye yakın sıcak su ( suyu kontrollü bir şekilde koymalısınız.)
Tuz
2 | 8