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  4. MasterChef lebeniye çorbası tarifi! Lebeniye çorbası nasıl yapılır?

MasterChef lebeniye çorbası tarifi! Lebeniye çorbası nasıl yapılır?

MasterChef'te haftanın ilk takım oyunu oynandı. Takım oyunundaki konsept '7 bölge 7 yemek'ti. Yapılan yemekler arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özgü lebeniye çorbası da vardı. Peki, MasterChef lebeniye çorbası nasıl yapılır? Lebeniye çorbası yapmak için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte, lebeniye çorbası tarifi...

MasterChef lebeniye çorbası tarifi! Lebeniye çorbası nasıl yapılır? - Sayfa 1

Lebeniye çorbası için gerekli malzemeler

Köftesi için:

200 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan 

Tuz

Karabiber

Pul biber

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MasterChef lebeniye çorbası tarifi! Lebeniye çorbası nasıl yapılır? - Sayfa 2

İç malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı pirinç

1,5-2 litreye yakın sıcak su ( suyu kontrollü bir şekilde koymalısınız.)

Tuz

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MasterChef lebeniye çorbası tarifi! Lebeniye çorbası nasıl yapılır? - Sayfa 3

Terbiyesi için malzemeler:

2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

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MasterChef lebeniye çorbası tarifi! Lebeniye çorbası nasıl yapılır? - Sayfa 4

Üzeri için malzemeler

1 tatlı kaşığı nane

1 yemek kaşığı tereyağ

2 yemek kaşığı sıvı yağ

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