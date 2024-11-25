MasterChef magnıfıco tarifi! İtalya mutfağına özgü magnıfıco nasıl yapılır?
MasterChef eleme gecesinde elenme adayı yarışmacılar İtalyan şef Danilo Zanna'nın hazırladığı magnıfıco tabağını hazırladılar. MasterChef izleyicileri tarafından ise görsel şölen sunan bu tabağın nasıl hazırlandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef magnıfıco nasıl yapılır? Magnıfıco için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef magnıfıco tarifi...
Dolgu için malzemeler
Baby ıspanak
Istakoz
Pioppini mantarı
Foie gras
Tereyağı
Sarımsak
Tuz
Karabiber
2 | 5
İsot salçalı demi glace sos için malzemeler
Osso buco
İlikli kemik
Un
Su
Soğan
Sarımsak
Kereviz sapı
Havuç
Fermente kırmızı üzüm suyu
3 | 5