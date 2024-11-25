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  4. MasterChef magnıfıco tarifi! İtalya mutfağına özgü magnıfıco nasıl yapılır?

MasterChef magnıfıco tarifi! İtalya mutfağına özgü magnıfıco nasıl yapılır?

MasterChef eleme gecesinde elenme adayı yarışmacılar İtalyan şef Danilo Zanna'nın hazırladığı magnıfıco tabağını hazırladılar. MasterChef izleyicileri tarafından ise görsel şölen sunan bu tabağın nasıl hazırlandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef magnıfıco nasıl yapılır? Magnıfıco için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef magnıfıco tarifi...

MasterChef magnıfıco tarifi! İtalya mutfağına özgü magnıfıco nasıl yapılır? - Sayfa 1

Magnıfıco yapımı için gerekli malzemeler

Bun için malzemeler

Un

Su

Tuz

Toz şeker

Maya

Mayonez

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MasterChef magnıfıco tarifi! İtalya mutfağına özgü magnıfıco nasıl yapılır? - Sayfa 2

Dolgu için malzemeler

Baby ıspanak

Istakoz

Pioppini mantarı

Foie gras

Tereyağı

Sarımsak

Tuz

Karabiber

2 | 5
MasterChef magnıfıco tarifi! İtalya mutfağına özgü magnıfıco nasıl yapılır? - Sayfa 3

İsot salçalı demi glace sos için malzemeler

Osso buco

İlikli kemik

Un

Su

Soğan

Sarımsak

Kereviz sapı

Havuç

Fermente kırmızı üzüm suyu

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MasterChef magnıfıco tarifi! İtalya mutfağına özgü magnıfıco nasıl yapılır? - Sayfa 4

Üzeri için malzemeler

Trüf mantarı

Havyar

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