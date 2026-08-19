MasterChef mangalda ciğer şiş tarifi! Ciğer şiş nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye 2026'nın bu akşamki bölümünde takımlar, zorlu mangal konseptinde ciğer şiş ve özel eşlikçileriyle dokunulmazlık mücadelesi veriyor. Yarışmacılar, kuyruk yağı ile dengeledikleri kuzu ciğerlerini meşe kömürü ateşinde en doğru pişirme tekniğiyle hazırlamak için yarışıyor. Peki, mangalda ciğer şiş nasıl yapılır? İşte, enfes lezzet mangalda ciğer şiş tarifi…
CİĞER ŞİŞ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 kg taze ciğer
350 gram kuzu kuyruk yağı
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı tuz
3,5 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz (lavaş hamuru için)
1 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet mor soğan
2 yemek kaşığı sumak
1 demet maydanoz
4 adet domates
5 adet sivri biber
CİĞER ŞİŞ NASIL YAPILIR?
Ciğerlerin zarı tamamen soyulur ve içindeki sert sinirler temizlenir. Ayıklanan ciğerler eşit boyutlarda küp küp doğranır.
Kuyruk yağları ciğerlerden biraz daha küçük olacak şekilde küplere bölünür. Ciğerler zeytinyağı, kimyon, pul biber ve toz biberle marine edilip dinlendirilir.