Masterchef menemen tarifi! Masterchef menemen nasıl yapılır? Menemenin püf noktaları nelerdir?
Masterchef'te yarışmacılar sezonun ilk kaptanlık yarışı için mücadele etti. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan menemen yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise menemenin nasıl yapıldığı ve püf noktaları merak konusu oldu. Peki, menemen yapmak için hangi malzemeler gerekli? Menemen nasıl yapılır? Menemenin püf noktaları nedir? İşte, Masterchef menemen tarifi ve püf noktası…
Menemen
Menemen; yumurta, biber, domates ve isteğe bağlı olarak soğan ya da peynir kullanılarak hazırlanan, günün her öğününde tüketilebilen lezzetli bir yemektir.
Menemen yapmak için gerekli malzemeler
1,5 yemek kaşığı tereyağı
3 adet yumurta
3 adet küçük küçük doğranmış yeşil biber
3 adet orta boy domates
Yarım çay kaşığı tuz
Menemen tarifinde kişi sayısına göre domates ve yumurtalar artırıp azaltılabilir. Ayrıca, isteğe bağlı olarak menemene soğan ya da peynir eklenebilir.
Menemen nasıl yapılır?
Tereyağı ve ince ince doğranmış biberler tavaya alınarak kavrulur. Üzerine kabukları soyulup küçük küçük doğranmış domatesler eklenir. Kısık ateşte tavanın kapağını kapatarak domateslerin iyice pişmesi beklenir. Domatesler piştikten sonra yumurtalar kırılır. Yumurtalar ister ayrı bir kapta çırpıp eklenebilir. İster tavaya kırıp tavada karıştırabilir. Üzerine tuz ve istenilen baharatları eklenerek yumurtalar pişene kadar beklenir. Yumurtalar piştikten sonra sıcak olarak servis yapılır.