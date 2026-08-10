MasterChef Menemen tarifi! Menemen nasıl yapılır? MasterChef menemenin püf noktaları!
MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro yarışmacıları, sezonun ilk kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler, mavi takım kaptanını belirleyecek bu kritik ilk oyunda yarışmacılardan en başarılı menemen tabağını hazırlamalarını istedi. Stüdyoda heyecan dolu ve gergin anlar yaşanırken, tüm yarışmacılar en doğru kıvamı yakalayabilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef menemen nasıl yapılır? Menemenin püf noktası nedir? İşte, menemen tarifi!
MENEMEN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER (4 KİŞİLİK)
4 adet orta boy sulu domates
3 adet yeşil biber
3 adet taze yumurta
2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pul biber
MENEMEN NASIL YAPILIR?
İlk olarak biberlerin sap ve çekirdek kısımlarını temizleyin. Ardından biberleri ince ince doğrayarak hazır hale getirin.
Domateslerin kabuklarını ince bir şekilde soyun. Soyduğunuz domatesleri küp küp yemeklik olacak boyutta doğrayın.