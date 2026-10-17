MasterChef Mercimekli Pilav tarifi! Mercimekli Pilav nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye ekranlarında dün akşam düello rüzgarları esti ve şefler yarışmacılardan mutfağımızın en köklü ve mütevazı lezzetlerinden olan mercimekli pilavı hazırlamalarını istedi. Stüdyoda heyecan ve stres tavan yaparken, yarışmacılar jürinin beğenisini kazanmak ve elenmekten kurtulmak için tüm hünerlerini sergiledi. Ekran başındakileri de acıktıran bu nefis mücadele sonrası, yemeğin yapılışı merak konusu oldu. Peki, Mercimekli Pilav nasıl yapılır? İşte mercimekli pilav tarifi...
MERCİMEKLİ PİLAV İÇİN MALZEMELER
1 su bardağı yeşil mercimek
1 su bardağı pilavlık iri bulgur
2 adet büyük boy kuru soğan
3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1,5 yemek kaşığı sade yağ veya tereyağı
1 yemek kaşığı biber-domates karışık salça
3 su bardağı kaynar su
1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
1 çay kaşığı toz kimyon
1 tatlı kaşığı kaya tuzu
MERCİMEKLİ PİLAV NASIL YAPILIR?
Yıkayıp ayıkladığınız yeşil mercimekleri derin bir tencereye alın. Üzerini basacak kadar soğuk su ilave edip, mercimekler formunu kaybetmeden, hafifçe dişe dokunacak sertlikte kalacak şekilde haşlamaya bırakın. İstenen kıvama gelince suyunu süzün ve bir kenara alın.
Geniş tabanlı bir pilav tenceresine zeytinyağını dökün. Hilal şeklinde incecik doğradığınız kuru soğanları tencereye ekleyip, orta ateşte acele etmeden, tamamen karamelize olup kahverengileşene kadar sabırla soteleyin