MasterChef mısır yarmalı karalahana sarması! Mısır yarmalı karalahana sarması nasıl yapılır?
MasterChef'te mavi ve kırmızı takım arasında oynanan takım oyununda mısır yarmalı karalahana sarması yapıldı. Peki, Karadeniz yöresine ait mısır yarmalı karalahana sarması nasıl yapılır? Mısır yarmalı karalahana sarması için gerekli malzemeler neler? Karalahana sarmasının püf noktası nedir? İşte, MasterChef mısır yarmalı karalahana sarması tarifi ve püf noktası...
Mısır yarmalı karalahana sarması için gerekli malzemeler
5 - 6 bağ karalahana
2 adet soğan
3 su bardağı mısır yarması
1 su bardağı kuru fasulye
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı karabiber
Mısır yarmalı karalahana sarması nasıl yapılır?
Bir tencerede kuru fasulyeyi haşlayın. Bir yandan da soğanları ince ince doğrayıp sıvı yağda 5 dakika kavurun. Üzerine haşlanmış fasulye, mısır yarması ve 5 bardak suyu ilave ederek suyunu çekene kadar pişirin.
Karabiber, tuz ve nane ekleyerek karıştırın. Piştikten sonra tencereyi ocaktan alın. Karalahanaları haşlayıp soğutun. Düz bir yere lahana yapraklarını serip içerisine hazırladığınız mısır yarmasından bir kaşık koyarak dolma şeklinde sarın.