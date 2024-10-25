MasterChef mısır yarmalı karalahana sarması! Mısır yarmalı karalahana sarması nasıl yapılır?

Mısır yarmalı karalahana sarması nasıl yapılır?

Bir tencerede kuru fasulyeyi haşlayın. Bir yandan da soğanları ince ince doğrayıp sıvı yağda 5 dakika kavurun. Üzerine haşlanmış fasulye, mısır yarması ve 5 bardak suyu ilave ederek suyunu çekene kadar pişirin.