MasterChef muzlu roti tarifi! Tayland mutfağının vazgeçilmezi muzlu roti nasıl yapılır?

Unu bir kaba alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta, tuz, şeker, eritilmiş tereyağı, ılık su ve sıvı yağı unun ortasına ekleyin ve yoğurmaya başlayın. 15 dakika boyunca pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.