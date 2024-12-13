MasterChef muzlu roti tarifi! Tayland mutfağının vazgeçilmezi muzlu roti nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan sezonun son takım oyununda yapılan yemekler arasında Tayland mutfağına özgü muzlu roti de vardı. Bir çeşit muzlu krep olan muzlu roti günün her saatinde tüketilebilen enfes bir tatlı. Peki, MasterChef muzlu roti nasıl yapılır? Muzlu roti için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef muzlu roti tarifi...
Muzlu roti için gerekli malzemeler
400 gr un
2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
4 yemek kaşığı karbonat
4 yemek kaşığı ayçiçek yağı
2 yemek kaşığı şeker
1 adet yumurta
4 adet muz
1 yemek kaşığı yoğunlaştırılmış süt
Rendelenmiş bitter çikolata
Bir tutam tuz
Muzlu roti nasıl yapılır?
Muzlu roti yapmak için öncelikle muzu soyun, dilimleyin ve bir tabağa alın.
Unu bir kaba alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta, tuz, şeker, eritilmiş tereyağı, ılık su ve sıvı yağı unun ortasına ekleyin ve yoğurmaya başlayın. 15 dakika boyunca pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.