MasterChef okyanus tarifi! Mehmet Şef’in özel tarifi okyanus nasıl yapılır?
MasterChef’in eleme gecesinde elenme adayı yarışmacılar Mehmet Şef’in “Okyanus” adlı yemeğini yaptı. Peki, okyanus yemeğinin tarifi nedir? Okyanus yemeğini yapmak için hangi malzemeler gereklidir? İşte, Mehmet Şef’in tabağı olan okyanus yemeğine dair detaylar…
Okyanus için gerekli malzemeler
Simit için malzemeler
Un
Su
Hızlı maya
Tuz
Toz şeker
Üzüm pekmezi
Susam
1 | 15
Ahtapot için malzemeler
Ahtapot
Zeytinyağı
Sarımsak
Tuz
Sirke
Taze kişniş
2 | 15
Levrek marin için malzemeler
Levrek
Fermente pirinç suyu
Mirin
Toz şeker
Soya sosu
3 | 15
Enginar püresi için malzemeler
Enginar
Roka
Labne
Limon
Galete unu
Tuz
4 | 15