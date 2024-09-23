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  4. MasterChef okyanus tarifi! Mehmet Şef’in özel tarifi okyanus nasıl yapılır?

MasterChef okyanus tarifi! Mehmet Şef’in özel tarifi okyanus nasıl yapılır?

MasterChef’in eleme gecesinde elenme adayı yarışmacılar Mehmet Şef’in “Okyanus” adlı yemeğini yaptı. Peki, okyanus yemeğinin tarifi nedir? Okyanus yemeğini yapmak için hangi malzemeler gereklidir? İşte, Mehmet Şef’in tabağı olan okyanus yemeğine dair detaylar…

MasterChef okyanus tarifi! Mehmet Şef’in özel tarifi okyanus nasıl yapılır? - Sayfa 1

Okyanus için gerekli malzemeler

Simit için malzemeler

Un

Su

Hızlı maya

Tuz

Toz şeker

Üzüm pekmezi

Susam

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MasterChef okyanus tarifi! Mehmet Şef’in özel tarifi okyanus nasıl yapılır? - Sayfa 2

Ahtapot için malzemeler

Ahtapot

Zeytinyağı

Sarımsak

Tuz

Sirke

Taze kişniş

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MasterChef okyanus tarifi! Mehmet Şef’in özel tarifi okyanus nasıl yapılır? - Sayfa 3

Levrek marin için malzemeler

Levrek

Fermente pirinç suyu

Mirin

Toz şeker

Soya sosu

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MasterChef okyanus tarifi! Mehmet Şef’in özel tarifi okyanus nasıl yapılır? - Sayfa 4

Enginar püresi için malzemeler

Enginar

Roka

Labne

Limon

Galete unu

Tuz

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