MasterChef ördek pastilla tarifi! Geleneksel Fas yemeği ördek pastilla nasıl yapılır?

Stoğu süzdükten sonra soğanları bir kenara alın. Eti kemiklerinden ayırın ve büyük parçaları didikleyin.

Stoğu pişirin ve 2/3 oranında azaltın. Yukarı çıkan parça ve yağları temizleyin. Stoktan bir bardak alın. 3 yumurta sarısıyla çırptıktan sonra bunu tencereye tekrar ekleyin. Stok boza kıvamına gelene kadar düşük ateşte pişirin.