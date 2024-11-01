MasterChef ördek pastilla tarifi! Geleneksel Fas yemeği ördek pastilla nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan haftanın son takım oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan geleneksel bir Fas yemeği olan ördek pastilla yapmalarını istedi. MasterChef izleyicileri tarafından ise ördek pastillanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef ördek pastilla nasıl yapılır? Ördek pastilla yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte, MasterChef ördek pastilla tarifi...
Ördek pastilla için gerekli malzemeler
Yarım ördek
3 yumurta sarısı
2 adet baklavalık yufka
1 diş sarımsak
2 adet ince kıyılmış kuru soğan
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay kaşığı toz kimyon
Yarım çay kaşığı toz tarçın
Yarım çay kaşığı toz zencefil
4 adet ince kesilmiş zencefil
3 dal taze soğan
Yarım acı chili biberi
4 dal maydanoz
1 çay kaşığı toz şeker
50 gram file badem
1 bardak sebze suyu
2 yemek kaşığı koruk sirkesi
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Taze çekilmiş karabiber
Pudra şekeri
Toz tarçın
Ördek etini yıkayın ve kurutun. Üzerine biber ve tuz ekledikten sonra kemikli olacak şekilde parçalayın.
Ördekleri düdüklü tencereye alın ve zeytinyağında kavurun.
Sarımsak, soğan, toz zerdeçal, taze zencefil, kimyon, tarçın ve toz kişniş ekleyerek karıştırın.
Koruk sirkesi ve toz şekerle deglaze edin. Sebze suyunu ekleyin ve düdüklüde kemikten ayrılacak kıvama gelinceye kadar pişirin. Ara sıra üste çıkan yağları toplayın.
Stoğu süzdükten sonra soğanları bir kenara alın. Eti kemiklerinden ayırın ve büyük parçaları didikleyin.
Stoğu pişirin ve 2/3 oranında azaltın. Yukarı çıkan parça ve yağları temizleyin. Stoktan bir bardak alın. 3 yumurta sarısıyla çırptıktan sonra bunu tencereye tekrar ekleyin. Stok boza kıvamına gelene kadar düşük ateşte pişirin.