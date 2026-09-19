MasterChef paçanga böreği tarifi! Paçanga böreği nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye’nin dün akşamki heyecan dolu düellosunda kırmızı ve mavi takım, Türk mutfağının en sevilen ara sıcaklarından biri olan paçanga böreğini en iyi şekilde hazırlamak için tezgah başına geçti. Şeflerin tam notunu almak ve dokunulmazlığı kazanmak isteyen yarışmacılar, dışı çıtır içi ise uzayan peyniriyle ağızda dağılan bir lezzet sunmak için kıyasıya yarıştı. Ekran başındaki izleyiciler ise bu klasik lezzetin en doğru ve tam ölçülü yapılışını araştırmaya başladı. Peki, paçanga böreği nasıl yapılır? İşte MasterChef usulü çıtır çıtır paçanga böreği tarifi...
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
PAÇANGA BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER
2 adet taze yufka
150 gram yemeklik pastırma
150 gram rendelenmiş kaşar peyniri
1 adet büyük boy domates (kabuğu soyulmuş, küp doğranmış)
2 adet yeşil biber (tohumları temizlenmiş, ince doğranmış)
1 | 8