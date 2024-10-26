MasterChef palamut buğulama tarifi! Palamut buğulama nasıl yapılır?
MasterChef'in ödül oyununda yarışmacılar palamut buğulama yaptılar. Peki, limon dilimleriyle lezzetlendirilen, sarımsak ve soğan eşliğinde damaklarda enfes bir tat bırakan palamut buğulama nasıl yapılır? MasterChef palamut buğulama için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef palamut buğulama tarifi...
Palamut buğulama için gerekli malzemeler
8-10 dilim palamut
2 diş sarımsak
2 adet soğan
3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tutam maydanoz
1 tutam dereotu
Limon dilimleri
2 adet domates
1 su bardağı domates sosu
1 çay kaşığı tuz
Marine için malzemeler
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı toz biber
1 tatlı kaşığı kekik
Yarım çay kaşığı karabiber
Palamut buğulama nasıl yapılır?
Tavada palamut buğulama için öncelikle dilimlenmiş palamutların üzerlerindeki kanın gitmesi için 5-10 dakika kadar soğuk suda bekletilir. Ardından palamutlar yıkanır ve suyu süzülerek bir kaba alınır.
Üzerine zeytinyağı, kekik, toz kırmızı biber, karabiber ve pul biber eklenerek güzelce karıştırılır. Bu şekilde birkaç saat bekleterek palamutlar marine edilir.
Soğanların kabukları soyulduktan sonra piyazlık olacak şekilde doğranır. Sarımsaklarda küçük küçük doğranır. Geniş bir tavaya sıvı yağ eklenir, üzerine doğranmış sarımsak ve soğanları eklenerek kavrulur. Pembeleşen soğanların üzerine domates sosu eklenir ve karıştırılır. Kaynayan sosun üzerine tuz, doğranmış dereotu ve maydanoz ilave edilerek karıştırılır.