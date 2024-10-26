MasterChef palamut buğulama tarifi! Palamut buğulama nasıl yapılır?

Palamut buğulama nasıl yapılır?

Tavada palamut buğulama için öncelikle dilimlenmiş palamutların üzerlerindeki kanın gitmesi için 5-10 dakika kadar soğuk suda bekletilir. Ardından palamutlar yıkanır ve suyu süzülerek bir kaba alınır.

Üzerine zeytinyağı, kekik, toz kırmızı biber, karabiber ve pul biber eklenerek güzelce karıştırılır. Bu şekilde birkaç saat bekleterek palamutlar marine edilir.