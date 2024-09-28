MasterChef patatesli hingel tarifi! Patatesli hingel nasıl yapılır?
MasterChef’te haftanın son takım oyununda konsept, diğer ülkelerden Türk mutfağına girmiş yemeklerdi. Bu yemeklerin arasında Kafkasya’ya özgü patatesli hingel de vardı. Peki, MasterChef patatesli hingel nasıl yapılır? Patatesli hingel için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef patatesli hingel tarifi…
Patatesli hingel için gerekli malzemeler
Hamuru için malzemeler
4 su bardağı un
1su bardağı su
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
İç harcı için malzemeler
4 adet haşlanmış patates
1 adet soğan
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
1 çay kaşığı pul biber
Üzeri için malzemeler
Sarımsaklı yoğurt
Tereyağı
Kırmızıbiber
Nane
Patatesli hingel nasıl yapılır?
Yumurta, tuz ve suyu karıştırın. Unu da ekleyerek hamur pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurun ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. Ardından hamuru yarım saat dinlendirin. Dinlenen hamuru 2 büyük parçaya bölüp merdane yardımıyla hamuru açın. Ancak hamurun çok ince olmamasına özen gösterin. Açtığınız hamura çay bardağıyla yuvarlak şekiller verin.