MasterChef patatesli hingel tarifi! Patatesli hingel nasıl yapılır?

Patatesli hingel nasıl yapılır?

Yumurta, tuz ve suyu karıştırın. Unu da ekleyerek hamur pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurun ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. Ardından hamuru yarım saat dinlendirin. Dinlenen hamuru 2 büyük parçaya bölüp merdane yardımıyla hamuru açın. Ancak hamurun çok ince olmamasına özen gösterin. Açtığınız hamura çay bardağıyla yuvarlak şekiller verin.