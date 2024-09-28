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  4. MasterChef patatesli hingel tarifi! Patatesli hingel nasıl yapılır?

MasterChef patatesli hingel tarifi! Patatesli hingel nasıl yapılır?

MasterChef’te haftanın son takım oyununda konsept, diğer ülkelerden Türk mutfağına girmiş yemeklerdi. Bu yemeklerin arasında Kafkasya’ya özgü patatesli hingel de vardı. Peki, MasterChef patatesli hingel nasıl yapılır? Patatesli hingel için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef patatesli hingel tarifi…

MasterChef patatesli hingel tarifi! Patatesli hingel nasıl yapılır? - Sayfa 1

Patatesli hingel için gerekli malzemeler

Hamuru için malzemeler

4 su bardağı un

1su bardağı su

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

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MasterChef patatesli hingel tarifi! Patatesli hingel nasıl yapılır? - Sayfa 2

İç harcı için malzemeler

4 adet haşlanmış patates

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı pul biber

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MasterChef patatesli hingel tarifi! Patatesli hingel nasıl yapılır? - Sayfa 3

Üzeri için malzemeler

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağı

Kırmızıbiber

Nane

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MasterChef patatesli hingel tarifi! Patatesli hingel nasıl yapılır? - Sayfa 4

Patatesli hingel nasıl yapılır?

Yumurta, tuz ve suyu karıştırın. Unu da ekleyerek hamur pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurun ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. Ardından hamuru yarım saat dinlendirin. Dinlenen hamuru 2 büyük parçaya bölüp merdane yardımıyla hamuru açın. Ancak hamurun çok ince olmamasına özen gösterin. Açtığınız hamura çay bardağıyla yuvarlak şekiller verin.

 

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