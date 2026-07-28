MasterChef Patlıcan Musakka nasıl yapılır? Patlıcan Musakka tarifi ve püf noktası!
MasterChef Türkiye’de yedek kadroya girebilmek için yarışan yarışmacılar, final turunun son gününde şeflerin karşısına çıktı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, ana kadro öncesindeki bu son köprüde yarışmacılardan Türk mutfağının en köklü ve hata kabul etmeyen klasiklerinden biri olan patlıcan musakka yapmalarını istedi. Peki, patlıcan musakka nasıl yapılır? Patlıcan musakkanın püf noktası nedir? İşte patlıcan musakka tarifi ve püf noktaları...
PATLICAN MUSAKKA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
4 adet kemer patlıcan
300 gram orta yağlı dana kıyması
1 adet büyük boy kuru soğan
2 adet yeşil biber
2 adet domates
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı zeytinyağı (kıymalı harç için)
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 su bardağı sıcak su
Patlıcanları kızartmak için sıvı yağ
PATLICAN MUSAKKA NASIL YAPILIR?
Patlıcanları alacalı soyun ve halka halka dilimleyin. Acısını almak için tuzlu suda 20 dakika bekletin. Ardından suyunu süzüp kağıt havlu yardımıyla iyice kurulayın. Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın ve patlıcanları arkalı önlü hafifçe kızartıp havlu kağıt serili bir tabağa alın.
Kıymalı harç için ayrı bir tavaya zeytinyağını alın. Yemeklik doğranmış soğanları ve sarımsakları pembeleşene kadar soteleyin. Ardından kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun. İnce doğranmış yeşil biberleri ve domates salçasını ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.