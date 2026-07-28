MasterChef Patlıcan Musakka nasıl yapılır? Patlıcan Musakka tarifi ve püf noktası!

Kıymalı harç için ayrı bir tavaya zeytinyağını alın. Yemeklik doğranmış soğanları ve sarımsakları pembeleşene kadar soteleyin. Ardından kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun. İnce doğranmış yeşil biberleri ve domates salçasını ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.