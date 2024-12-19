MasterChef pembe biber nedir? Pembe biber nerelerde kullanılır? Pembe biberin faydaları neler?

Pembe biberin tadı nasıldır, nerelerde kullanılır?

Sakızağacıgiller ailesine özgü bir bitki türü olan pembe biber, Brezilya biberi olarak da bilinir. Pembe biber, Brezilya’da biber ağacından elde edilen meyveye verilen isimdir. Bu ağacın meyveleri kırmızı renkte olur ve üzüm salkımı şeklinde büyürler. İsminde 'biber' geçmesi nedeni ile acı olarak düşünülse de, pembe biber tatlı ve aromatik tadıyla bilinir. Çoğunlukla öğütülerek ya da bütün halde yemeklere eklenir. Özellikle çorba, salata, et, tavuk ve balık yemeklerinde kullanılır.