MasterChef pembe biber nedir? Pembe biber nerelerde kullanılır? Pembe biberin faydaları neler?
MasterChef'te finale günler kala yarışmacılar şef ceketini giyebilmek için kıyasıya yarışıyor. MasterChef'in dün akşam yayınlanan yaratıcılık etabında yarışmacılara keçi sütü ve pembe biber verilerek yaratıcılıklarını ortaya çıkarak yemekler hazırlamaları istendi. Keçi sütü ülkemizde bilinen ve kullanılan bir ürün ancak pembe biber MasterChef izleyicileri tarafından araştırma konusu oldu? Peki, MasterChef pembe biberin tadı nasıldır? Pembe biber nerelerde kullanılır? Pembe biberin faydaları nelerdir? İşte pembe bibere dair detaylar...
Pembe biberin tadı nasıldır, nerelerde kullanılır?
Sakızağacıgiller ailesine özgü bir bitki türü olan pembe biber, Brezilya biberi olarak da bilinir. Pembe biber, Brezilya’da biber ağacından elde edilen meyveye verilen isimdir. Bu ağacın meyveleri kırmızı renkte olur ve üzüm salkımı şeklinde büyürler. İsminde 'biber' geçmesi nedeni ile acı olarak düşünülse de, pembe biber tatlı ve aromatik tadıyla bilinir. Çoğunlukla öğütülerek ya da bütün halde yemeklere eklenir. Özellikle çorba, salata, et, tavuk ve balık yemeklerinde kullanılır.
Pembe biber nasıl yetiştirilir?
Pembe biber yetiştirmek için sıcak bir iklime ihtiyaç vardır. Yıl içerisinde don olaylarının görülmemesi gerekir. Pembe biber için özel bir toprak türüne ihtiyaç yoktur. Toprağın güçlü ve organik madde bakımından zengin olması pembe biber için yeterlidir. Öte yandan pembe biber yetiştiriciliğinde suya ihtiyaç vardır. Tropikal iklimlerde yetişmesinin bir nedeni de muson yağmurlarının getirdiği yağışlardır. Ayrıca, görünümünden dolayı birçok yerde süs bitkisi olarak da yetiştirilir.
Pembe biber nasıl muhafaza edilmelidir?
Pembe biber serin, kuru ortamda ve direkt güneşe maruz kalmayan bir yerde muhafaza edilmesi gerekmektedir.