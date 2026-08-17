MasterChef pizza tarifi! Ev usulü tepsi pizza nasıl yapılır? Pizzanın püf noktası!

PİZZA NASIL YAPILIR?

Geniş bir karıştırma kabına unu eleyerek alın. Orta kısmını havuz gibi açıp instant mayayı, toz şekeri, tuzu, ılık suyu ve zeytinyağını ekleyin. Malzemeleri ortadan başlayarak yavaşça karıştırın ve ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı pürüzsüz bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun.