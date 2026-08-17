MasterChef pizza tarifi! Ev usulü tepsi pizza nasıl yapılır? Pizzanın püf noktası!
MasterChef Türkiye'de bu akşam yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için kıyasıya bir mücadeleye giriyor. Şeflerin kaptanlık oyunu için belirlediği menü ise sevilen lezzet tepsi pizza oldu. En başarılı tepsi pizzayı hazırlayan isim, yeni haftanın mavi takım kaptanlığı bandını koluna takacak. Peki, evde en lezzetli tepsi pizza nasıl yapılır? İşte tepsi pizza tarifi!
PİZZA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
3,5 su bardağı un
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı ılık su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
SOSU İÇİN:
1 çay bardağı domates püresi
1 yemek kaşığı domates salçası
1 diş ezilmiş sarımsak
1 çay kaşığı kekik ve fesleğen
1 yemek kaşığı zeytinyağı
ÜZERİ İÇİN:
2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
İstediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz (Örneğin; sucuk, salam, sosis, pastırma, zeytin, mısır, kapya biber, yeşil biber, mantar, domates dilimleri gibi)
PİZZA NASIL YAPILIR?
Geniş bir karıştırma kabına unu eleyerek alın. Orta kısmını havuz gibi açıp instant mayayı, toz şekeri, tuzu, ılık suyu ve zeytinyağını ekleyin. Malzemeleri ortadan başlayarak yavaşça karıştırın ve ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı pürüzsüz bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun.