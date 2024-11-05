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  4. MasterChef pizza tarifi! Pizza nasıl yapılır? Pizanın püf noktası nedir?

MasterChef pizza tarifi! Pizza nasıl yapılır? Pizanın püf noktası nedir?

MasterChef'te oynanan kaptanlık oyununda yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Şefler kaptanlık oyununda yarışmacılardan İtalyan mutfağından dünyaya yayılan ve en sevilen yemeklerden biri olan pizza yapmalarını istedi. Peki, pizza nasıl yapılır? Pizzanın püf noktası nedir? İşte, MasterChef pizza tarifi ve püf noktası...

MasterChef pizza tarifi! Pizza nasıl yapılır? Pizanın püf noktası nedir? - Sayfa 1

Pizza için gerekli malzemeler

Hamuru için malzemeler

5 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

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MasterChef pizza tarifi! Pizza nasıl yapılır? Pizanın püf noktası nedir? - Sayfa 2

Sosu için gerekli malzemeler

2 su bardağı domates sos

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı fesleğen

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MasterChef pizza tarifi! Pizza nasıl yapılır? Pizanın püf noktası nedir? - Sayfa 3

Pizzanın üzeri için malzemeler

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sucuk

Pastırma

4 yemek kaşığı konserve mısır

Dilimlenmiş siyah ve yeşil zeytin

6-7 tane dilimlenmiş mantar

1-2 adet biber

1 diş sarımsak

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MasterChef pizza tarifi! Pizza nasıl yapılır? Pizanın püf noktası nedir? - Sayfa 4

Pizza nasıl yapılır?

Bir kabın içerisine 1 paket kuru mayayı dökün. Üzerine 1,5 su bardağı ılık su ve 1 çay kaşığı şekeri ekleyerek karıştırın. Daha sonra mayalı karışıma 4 yemek kaşığı zeytinyağını ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyip tahta kaşıkla karıştırın.

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