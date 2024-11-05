MasterChef pizza tarifi! Pizza nasıl yapılır? Pizanın püf noktası nedir?
MasterChef'te oynanan kaptanlık oyununda yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Şefler kaptanlık oyununda yarışmacılardan İtalyan mutfağından dünyaya yayılan ve en sevilen yemeklerden biri olan pizza yapmalarını istedi. Peki, pizza nasıl yapılır? Pizzanın püf noktası nedir? İşte, MasterChef pizza tarifi ve püf noktası...
Pizza için gerekli malzemeler
Hamuru için malzemeler
5 su bardağı un
1,5 su bardağı ılık su
1 paket kuru maya
1 çay kaşığı toz şeker
Yarım çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Sosu için gerekli malzemeler
2 su bardağı domates sos
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı fesleğen
Pizzanın üzeri için malzemeler
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Sucuk
Pastırma
4 yemek kaşığı konserve mısır
Dilimlenmiş siyah ve yeşil zeytin
6-7 tane dilimlenmiş mantar
1-2 adet biber
1 diş sarımsak