Masterchef ricciola tarifi! Masterchef ricciola nasıl yapılır?
Masterchef’in eleme gecesinde Danilo Şef’in lezzetli tabağı ricciola yapıldı. Masterchef izleyicileri tarafından ise görsel şölen sunan bu lezzetli makarnanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Masterchef ricciola nasıl yapılır? Ricciola yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, Masterchef ricciola tarifi…
Ricciola için gerekli malzemeler
Makarna hamuru için malzemeler
Yumurta sarısı
Un
Semolina
1 | 6
Dolgusu için malzemeler
Ricotta
Parmigiano reggiano
Lime
Tuz
2 | 6
Beşamel sos için malzemeler
Tereyağı
Un
Süt
Parmigiano Reggiano
3 | 6
Ispanak velute için malzemeler
Ispanak
Kuru soğan
Zeytinyağı
Un
Tereyağı
Tuz
4 | 6