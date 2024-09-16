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  4. Masterchef ricciola tarifi! Masterchef ricciola nasıl yapılır?

Masterchef ricciola tarifi! Masterchef ricciola nasıl yapılır?

Masterchef’in eleme gecesinde Danilo Şef’in lezzetli tabağı ricciola yapıldı. Masterchef izleyicileri tarafından ise görsel şölen sunan bu lezzetli makarnanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Masterchef ricciola nasıl yapılır? Ricciola yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, Masterchef ricciola tarifi…

Masterchef ricciola tarifi! Masterchef ricciola nasıl yapılır? - Sayfa 1

Ricciola için gerekli malzemeler

Makarna hamuru için malzemeler

Yumurta sarısı

Un

Semolina

1 | 6
Masterchef ricciola tarifi! Masterchef ricciola nasıl yapılır? - Sayfa 2

Dolgusu için malzemeler

Ricotta

Parmigiano reggiano

Lime

Tuz

2 | 6
Masterchef ricciola tarifi! Masterchef ricciola nasıl yapılır? - Sayfa 3

Beşamel sos için malzemeler

Tereyağı

Un

Süt

Parmigiano Reggiano

3 | 6
Masterchef ricciola tarifi! Masterchef ricciola nasıl yapılır? - Sayfa 4

Ispanak velute için malzemeler

Ispanak

Kuru soğan

Zeytinyağı

Un

Tereyağı

Tuz

4 | 6