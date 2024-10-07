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  4. MasterChef riso al salto tarifi! Riso al salto nasıl yapılır?

MasterChef riso al salto tarifi! Riso al salto nasıl yapılır?

MasterChef'in eleme gecesinde yarışmacılardan, Danilo Şef'in İtalyan mutfağından özel bir tarifi olan riso al salto yapmaları istendi. Riso al salto, israfı önlemeye yönelik, bir gün önceden kalan risottoyu değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Peki, MasterChef riso al salto nasıl yapılır? Riso al salto yapmak için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef riso al salto tarifi...

MasterChef riso al salto tarifi! Riso al salto nasıl yapılır? - Sayfa 1

Riso al salto için gerekli malzemeler

Balkabağı püresi için malzemeler

Balkabağı

Soğan

Sarımsak

Fermente beyaz üzüm suyu

Su

Tuz

1 | 6
MasterChef riso al salto tarifi! Riso al salto nasıl yapılır? - Sayfa 2

Parmesan kreması için malzemeler

Parmesan peyniri

Krema

Un

Tereyağı

2 | 6
MasterChef riso al salto tarifi! Riso al salto nasıl yapılır? - Sayfa 3

Risotto için malzemeler

Alboria pirinci

Tereyağı

Safran

Sebze suyu (Kereviz sapı, soğan, havuç)

Fermente beyaz üzüm suyu

Parmesan peyniri

Tuz

Maldon tuzu

3 | 6
MasterChef riso al salto tarifi! Riso al salto nasıl yapılır? - Sayfa 4

Üzeri için malzemeler

Porçini mantarı

Tereyağı

Sarımsak

4 | 6