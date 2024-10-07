MasterChef riso al salto tarifi! Riso al salto nasıl yapılır?
MasterChef'in eleme gecesinde yarışmacılardan, Danilo Şef'in İtalyan mutfağından özel bir tarifi olan riso al salto yapmaları istendi. Riso al salto, israfı önlemeye yönelik, bir gün önceden kalan risottoyu değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Peki, MasterChef riso al salto nasıl yapılır? Riso al salto yapmak için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef riso al salto tarifi...
Riso al salto için gerekli malzemeler
Balkabağı püresi için malzemeler
Balkabağı
Soğan
Sarımsak
Fermente beyaz üzüm suyu
Su
Tuz
1 | 6
Parmesan kreması için malzemeler
Parmesan peyniri
Krema
Un
Tereyağı
2 | 6
Risotto için malzemeler
Alboria pirinci
Tereyağı
Safran
Sebze suyu (Kereviz sapı, soğan, havuç)
Fermente beyaz üzüm suyu
Parmesan peyniri
Tuz
Maldon tuzu
3 | 6
Üzeri için malzemeler
Porçini mantarı
Tereyağı
Sarımsak
4 | 6