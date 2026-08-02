MasterChef Sebze Güveci nasıl yapılır? Enfes Sebze Güveci tarifi!

Doğranmış tüm bu sebzelerin üzerine yemeklik kıydığınız kuru soğanı ve bütün haldeki sarımsak dişlerini ekleyin. Malzemelerin üzerine zeytinyağını, tuzu, karabiberi ve kekiği de ilave ederek tüm malzemeyi ellerinizle güzelce harmanlayın.