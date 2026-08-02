MasterChef Sebze Güveci nasıl yapılır? Enfes Sebze Güveci tarifi!
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 14. yarışmacıyı seçmek için şefler nefes kesen bir etap düzenledi. Bu kritik gecede yarışmacıların kaderini belirleyen ilk yemek ise lezzetiyle damak çatlatan geleneksel sebze güveci oldu. Peki, sebze güveci nasıl yapılır? Sebze güveci için gerekli malzemeler nelerdir? İşte enfes MasterChef sebze güveci tarifi...
SEBZE GÜVECİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 adet patlıcan
2 adet kabak
1 adet patates
1 adet kırmızı kapya biber
2 adet yeşil biber
1 adet kuru soğan
4 diş sarımsak
2 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1,5 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
SEBZE GÜVECİ NASIL YAPILIR?
Bu enfes tarifi hazırlamak için ilk olarak patlıcanların acısını almakla işe başlamalısınız. Alacalı şekilde soyduğunuz patlıcanları küp küp doğrayarak bol tuzlu su dolu bir kabın içine bırakın ve yaklaşık 20 dakika bekletin.
Patlıcanlar tuzlu suda beklerken kabakları, patatesi, kırmızı kapya biberi ve yeşil biberleri de benzer boyutlarda küpler halinde doğrayarak geniş bir kaba aktarın.