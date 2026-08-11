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  4. MasterChef Şeftali Kompostosu nasıl yapılır? Şeftali Kompostosu tarifi ve püf noktası!

MasterChef Şeftali Kompostosu nasıl yapılır? Şeftali Kompostosu tarifi ve püf noktası!

MasterChef Türkiye’nin "Esnaf Lokantası Yaz Yemekleri" konseptinde, menünün kapanışını ve en ferahlatıcı dokunuşunu şeftali kompostosu yaptı. Yarışmacılar, tam mevsiminde olan taze şeftalilerin o nefis aromasını suya tam anlamıyla geçirebilmek ve meyveleri dağıtmadan lokum kıvamında pişirebilmek için şeflerin belirlediği altın oranlarla yarıştı. Peki, şeftali kompostosu nasıl yapılır? İşte, şeftali kompostosu tarifi ve püf noktası...

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MasterChef Şeftali Kompostosu nasıl yapılır? Şeftali Kompostosu tarifi ve püf noktası! - Sayfa 1

ŞEFTALİ KOMPOSTOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet büyük boy sert ve etli şeftali

5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker (Meyvenin tatlılığına göre ayarlanabilir)

1 adet çubuk tarçın

2-3 adet karanfil

3-4 damla limon suyu

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MasterChef Şeftali Kompostosu nasıl yapılır? Şeftali Kompostosu tarifi ve püf noktası! - Sayfa 2

ŞEFTALİ KOMPOSTOSU NASIL YAPILIR?

Şeftalileri bol suda güzelce yıkayın. Kabuklarını ince bir şekilde soyun ve çekirdeklerini çıkardıktan sonra arzunuza göre elma dilimi şeklinde veya küp küp doğrayın. Şeftalilerin çok yumuşak olmamasına dikkat edin, aksi takdirde pişerken dağılabilirler.

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MasterChef Şeftali Kompostosu nasıl yapılır? Şeftali Kompostosu tarifi ve püf noktası! - Sayfa 3

Geniş bir tencereye 5 su bardağı suyu ve 1 su bardağı toz şekeri alın. Şeker tamamen eriyene kadar orta ateşte karıştırarak kaynamaya bırakın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra içine çubuk tarçını ve karanfilleri ilave ederek aromalarının suya geçmesi için 2-3 dakika bu şekilde kaynatın.

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MasterChef Şeftali Kompostosu nasıl yapılır? Şeftali Kompostosu tarifi ve püf noktası! - Sayfa 4

Doğradığınız şeftalileri kaynayan şerbetin içerisine yavaşça bırakın. Ocağın altını orta ateşe getirin ve şeftaliler hafifçe yumuşayana kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Meyvelerin formunu kaybetmemesi ve erimemesi için pişme sürecini yakından takip edin.

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