MasterChef Şeftali Kompostosu nasıl yapılır? Şeftali Kompostosu tarifi ve püf noktası!

Geniş bir tencereye 5 su bardağı suyu ve 1 su bardağı toz şekeri alın. Şeker tamamen eriyene kadar orta ateşte karıştırarak kaynamaya bırakın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra içine çubuk tarçını ve karanfilleri ilave ederek aromalarının suya geçmesi için 2-3 dakika bu şekilde kaynatın.