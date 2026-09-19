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  4. MasterChef şekerpare tarifi! Şekerpare nasıl yapılır?

MasterChef şekerpare tarifi! Şekerpare nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım haftanın en kritik düellosunda karşı karşıya geldi. Şeflerin yarışmacılardan istediği geleneksel lezzet ise Türk mutfağının vazgeçilmezi şekerpare oldu. Ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşatan bu mücadelenin ardından izleyiciler tarifi araştırmaya başladı. Peki, Şekerpare nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla MasterChef şekerpare tarifi...

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MasterChef şekerpare tarifi! Şekerpare nasıl yapılır? - Sayfa 1

ŞEKERPARE İÇİN MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine)

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3-3,5 su bardağı un

Üzeri için fındık içi

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MasterChef şekerpare tarifi! Şekerpare nasıl yapılır? - Sayfa 2

ŞERBETİ İÇİN:


3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

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MasterChef şekerpare tarifi! Şekerpare nasıl yapılır? - Sayfa 3

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayın. Su ve toz şekeri derin bir tencereye alıp karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynatın. Ocaktan almadan hemen önce limon suyunu ekleyip karıştırın ve şerbeti tamamen soğumaya bırakın.

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MasterChef şekerpare tarifi! Şekerpare nasıl yapılır? - Sayfa 4

Yoğurma kabına oda sıcaklığındaki tereyağını, bir tam yumurtayı ve diğer yumurtanın sadece beyazını ekleyin. Üzerine pudra şekeri, irmik ve vanilyayı ilave ederek malzemeler birbiriyle bütünleşene kadar elinizle güzelce karıştırın.

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