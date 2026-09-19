MasterChef şekerpare tarifi! Şekerpare nasıl yapılır?

Yoğurma kabına oda sıcaklığındaki tereyağını, bir tam yumurtayı ve diğer yumurtanın sadece beyazını ekleyin. Üzerine pudra şekeri, irmik ve vanilyayı ilave ederek malzemeler birbiriyle bütünleşene kadar elinizle güzelce karıştırın.