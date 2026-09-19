MasterChef şekerpare tarifi! Şekerpare nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım haftanın en kritik düellosunda karşı karşıya geldi. Şeflerin yarışmacılardan istediği geleneksel lezzet ise Türk mutfağının vazgeçilmezi şekerpare oldu. Ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşatan bu mücadelenin ardından izleyiciler tarifi araştırmaya başladı. Peki, Şekerpare nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla MasterChef şekerpare tarifi...
ŞEKERPARE İÇİN MALZEMELER
250 gram oda sıcaklığında tereyağı
2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine)
1 çay bardağı irmik
1 çay bardağı pudra şekeri
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
3-3,5 su bardağı un
Üzeri için fındık içi
ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?
İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayın. Su ve toz şekeri derin bir tencereye alıp karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynatın. Ocaktan almadan hemen önce limon suyunu ekleyip karıştırın ve şerbeti tamamen soğumaya bırakın.