MasterChef şişte kılıç balığı tarifi! MasterChef şişte kılıç balığı nasıl yapılır?
MasterChef’te Mehmet Şef yarışmacılara kılıç balığının nasıl açılması gerektiğini öğretti. Takım oyununda ise yarışmacılar kılıç balığını kullanarak çeşitli yemekler yaptı. Kılıç balığı ile yapılan yemekler arasında şişte kılıç balığı da vardı. Peki, MasterChef şişte kılıç balığı nasıl yapılır? Şişte kılıç balığı için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef şişte kılıç balığı tarifi…
Şişte kılıç balığı için gerekli malzemeler
500 gram kılıç balığı filetosu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tane limonun suyu
2 diş sarımsak
Kırmızı ve yeşil biberler
Soğan dilimleri
Tuz
Taze çekilmiş karabiber
Şişte kılıç balığı nasıl yapılır?
Kılıç balığı filetolarını yıkayın ve kurulayın.
Zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak ezilmiş sarımsakları bir kapta karıştırarak harika bir marinasyon hazırlayın.
Kılıç balığı parçalarını marinasyona batırın ve buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
Kırmızı ve yeşil biberleri ve soğan dilimlerini hazırlayın. Kılıç balığı parçalarını şişlere takın, aralarına biber ve soğan dilimleri ekleyin.
Izgarayı önceden ısıtın ve şişleri dikkatlice ızgaraya yerleştirin. Her iki tarafı da 3-4 dakika kadar kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra sıcak bir şekilde servis edin.