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  4. MasterChef şişte kılıç balığı tarifi! MasterChef şişte kılıç balığı nasıl yapılır?

MasterChef şişte kılıç balığı tarifi! MasterChef şişte kılıç balığı nasıl yapılır?

MasterChef’te Mehmet Şef yarışmacılara kılıç balığının nasıl açılması gerektiğini öğretti. Takım oyununda ise yarışmacılar kılıç balığını kullanarak çeşitli yemekler yaptı. Kılıç balığı ile yapılan yemekler arasında şişte kılıç balığı da vardı. Peki, MasterChef şişte kılıç balığı nasıl yapılır? Şişte kılıç balığı için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef şişte kılıç balığı tarifi…

MasterChef şişte kılıç balığı tarifi! MasterChef şişte kılıç balığı nasıl yapılır? - Sayfa 1

Şişte kılıç balığı için gerekli malzemeler

500 gram kılıç balığı filetosu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tane limonun suyu

2 diş sarımsak

Kırmızı ve yeşil biberler

Soğan dilimleri

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

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MasterChef şişte kılıç balığı tarifi! MasterChef şişte kılıç balığı nasıl yapılır? - Sayfa 2

Şişte kılıç balığı nasıl yapılır?

Kılıç balığı filetolarını yıkayın ve kurulayın.
Zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak ezilmiş sarımsakları bir kapta karıştırarak harika bir marinasyon hazırlayın.
Kılıç balığı parçalarını marinasyona batırın ve buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

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MasterChef şişte kılıç balığı tarifi! MasterChef şişte kılıç balığı nasıl yapılır? - Sayfa 3

Kırmızı ve yeşil biberleri ve soğan dilimlerini hazırlayın. Kılıç balığı parçalarını şişlere takın, aralarına biber ve soğan dilimleri ekleyin.

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MasterChef şişte kılıç balığı tarifi! MasterChef şişte kılıç balığı nasıl yapılır? - Sayfa 4

Izgarayı önceden ısıtın ve şişleri dikkatlice ızgaraya yerleştirin. Her iki tarafı da 3-4 dakika kadar kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra sıcak bir şekilde servis edin.

 

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