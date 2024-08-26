Masterchef siyah sarımsak nedir? Siyah sarımsağın her derde deva faydaları!
Dün akşam Masterchef yarışmasında eleme heyecanı yaşandı. Eleme gecesinde şefler, elenme adayı yarışmacılardan yaratıcılıklarını kullanarak siyah sarımsak ile bir yemek hazırlamalarını istedi. Peki, siyah sarımsak nasıl elde edilir? Siyah sarımsağın beyaz sarımsaktan farkı nedir? Siyah sarımsak hangi yemeklerde kullanılır? Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? İşte, siyah sarımsağa dair detaylar…
Siyah sarımsak nasıl elde edilir?
Kalsiyum, fosfor, A vitamini, B1 vitamini ve C vitamini içeren siyah sarımsak, Taşköprü sarımsağının 60 gün boyunca, yüzde 80 nem oranında tutularak kurutulmasıyla elde edilen bir besindir.
Siyah sarımsağın beyaz sarımsaktan farkı nedir?
Siyah sarımsağın beyaz sarımsaktan farkı, tadı ve kokusunun beyaz sarımsak gibi keskin ve acı olmamasıdır. Siyah sarımsak tatlı bir tada sahiptir.
Siyah sarımsak nerelerde kullanılabilir?
Siyah sarımsak, Doğu Asya mutfağı ve Kore mutfağında sıklıkla kullanılan bir besindir. Çorbalarda, et ve tavuk yemeklerinde, tencere yemeklerinde, makarna soslarında ve salata soslarında kullanılır.
Siyah sarımsağın faydaları nelerdir?
Antioksidan bakımından oldukça zengin olan siyah sarımsak, vücudun toksinlerden arınmasını sağlar.
Siyah sarımsak, hücre yenilenmesini destekler.
İçerdiği kalsiyum, fosfor, A vitamini, B1 vitamini ve C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir.
Siyah sarımsak antiseptik ve antienflamatuar özellikleri ile iltihabın hızlı bir şekilde tedavi edilmesini sağlar.
Kronik yorgunluğun giderilmesine yardımcı olur.
Sindirim sistemini korur. Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.