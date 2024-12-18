MasterChef soğanlama tarifi! Soğanlama nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye’nin dün akşam yayınlanan bölümünde 2022 şampiyonu Metin Yavuz konuk şef olarak yarışmacılarla bir araya geldi. Yarışmacılar ise Metin Yavuz'un hazırladığı soğanlama tarifini yapmak için kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef soğanlama nasıl yapılır? Soğanlama için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef soğanlama tarifi...
Soğanlama için gerekli malzemeler
3 adet orta boy soğan
3 adet yumurta
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 tutam karabiber
1 tutam tuz
Soğanlama nasıl yapılır?
Soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Ardından uygun bir tavanın içine alın ve üzerine zeytinyağı ekleyin.
Birkaç kez karıştırdıktan sonra kapağını kapayıp kısık ateşte pişmeye bırakın. Ara ara karıştırarak soğanlar yumuşayıncaya kadar pişirin.