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  4. MasterChef Soğuk Baklava tarifi! Soğuk Baklava nasıl yapılır?

MasterChef Soğuk Baklava tarifi! Soğuk Baklava nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye’nin son bölümündeki heyecan dolu düelloda kırmızı ve mavi takım, sevilen lezzetlerden soğuk baklavayı en iyi şekilde yapabilmek için kıyasıya yarıştı. Ekran başındakilerin iştahını kabartan bu hafif ve nefis tatlı, geleneksel baklavaya sütlü ve serin bir alternatif sunuyor. Evde tam kıvamında, çıtır ama içi yumuşacık bir soğuk baklava yapmak ise sanıldığı kadar zor değil. İşte MasterChef tezgahlarından evinize kadar uzanacak, adım adım şerbetini tam çeken nefis soğuk baklava tarifi ve bu işin en gizli püf noktaları!

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MasterChef Soğuk Baklava tarifi! Soğuk Baklava nasıl yapılır? - Sayfa 1

SOĞUK BAKLAVA İÇİN MALZEMELER


1 paket baklavalık yufka 

150 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ince çekilmiş fındık veya ceviz içi

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı süt tozu (üzeri için)

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MasterChef Soğuk Baklava tarifi! Soğuk Baklava nasıl yapılır? - Sayfa 2

ŞERBETİ İÇİN MALZEMELER

2,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

1 su bardağı su

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MasterChef Soğuk Baklava tarifi! Soğuk Baklava nasıl yapılır? - Sayfa 3

SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Şerbet için su ve şekeri kaynatıp ılımaya bırakın, ardından soğuk sütü ekleyip karıştırın.

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MasterChef Soğuk Baklava tarifi! Soğuk Baklava nasıl yapılır? - Sayfa 4

Tereyağını eritip sıvı yağla harmanlayın ve üzerindeki köpükleri temizleyin. Tepsinin tabanını yağlayıp yufkaları aralarına yağ sürerek üst üste dizin.

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