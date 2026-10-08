MasterChef Soğuk Baklava tarifi! Soğuk Baklava nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye’nin son bölümündeki heyecan dolu düelloda kırmızı ve mavi takım, sevilen lezzetlerden soğuk baklavayı en iyi şekilde yapabilmek için kıyasıya yarıştı. Ekran başındakilerin iştahını kabartan bu hafif ve nefis tatlı, geleneksel baklavaya sütlü ve serin bir alternatif sunuyor. Evde tam kıvamında, çıtır ama içi yumuşacık bir soğuk baklava yapmak ise sanıldığı kadar zor değil. İşte MasterChef tezgahlarından evinize kadar uzanacak, adım adım şerbetini tam çeken nefis soğuk baklava tarifi ve bu işin en gizli püf noktaları!
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SOĞUK BAKLAVA İÇİN MALZEMELER
1 paket baklavalık yufka
150 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı ince çekilmiş fındık veya ceviz içi
2 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı süt tozu (üzeri için)
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SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?
Şerbet için su ve şekeri kaynatıp ılımaya bırakın, ardından soğuk sütü ekleyip karıştırın.
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