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  4. MasterChef su böreği nasıl yapılır? Su böreği tarifi | Su böreğinin püf noktaları nelerdir?

MasterChef su böreği nasıl yapılır? Su böreği tarifi | Su böreğinin püf noktaları nelerdir?

MasterChef Türkiye'de ana kadronun 8. yarışmacısını belirleyecek kritik gecede şefler, yarışmacılardan en sevilen börek çeşitlerinden biri olan su böreğini yapmalarını istedi. Yarışmacılar, şeflerin turu geçmek için belirlediği su böreğini en iyi şekilde hazırlamak için mutfakta kıyasıya yarıştı. Peki, su böreği nasıl yapılır? Su böreği için gerekli malzemeler neler? İşte, su böreği tarifi...

MasterChef su böreği nasıl yapılır? Su böreği tarifi | Su böreğinin püf noktaları nelerdir? - Sayfa 1

SU BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

HAMURU İÇİN: 

6 adet yumurta

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

4,5 - 5 su bardağı un

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MasterChef su böreği nasıl yapılır? Su böreği tarifi | Su böreğinin püf noktaları nelerdir? - Sayfa 2

HAŞLAMAK İÇİN:

Büyük bir tencere dolusu sıcak su

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

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MasterChef su böreği nasıl yapılır? Su böreği tarifi | Su böreğinin püf noktaları nelerdir? - Sayfa 3

ARALARI VE ÜZERİ İÇİN: 

250 gram eritilmiş tereyağı 

Yarım çay bardağı sıvı yağ

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MasterChef su böreği nasıl yapılır? Su böreği tarifi | Su böreğinin püf noktaları nelerdir? - Sayfa 4

İÇ HARCI İÇİN:

300 gram beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz (İsteğe bağlı)

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