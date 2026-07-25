MasterChef su böreği nasıl yapılır? Su böreği tarifi | Su böreğinin püf noktaları nelerdir?
MasterChef Türkiye'de ana kadronun 8. yarışmacısını belirleyecek kritik gecede şefler, yarışmacılardan en sevilen börek çeşitlerinden biri olan su böreğini yapmalarını istedi. Yarışmacılar, şeflerin turu geçmek için belirlediği su böreğini en iyi şekilde hazırlamak için mutfakta kıyasıya yarıştı. Peki, su böreği nasıl yapılır? Su böreği için gerekli malzemeler neler? İşte, su böreği tarifi...
SU BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
6 adet yumurta
1 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
4,5 - 5 su bardağı un
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