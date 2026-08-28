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MasterChef suşi tarifi! Asya mutfağının vazgeçilmezi suşi nasıl yapılır?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye’de haftanın ikinci takım oyununda yarışmacılar, Japon mutfağının en üst düzey beceri isteyen lezzeti sushi yapmak için tezgah başına geçti. Şeflerin en yüksek standartları istediği gecede, pirincin kıvamından balığın kesimine kadar her detay büyük bir baskı unsuru oldu. Peki, suşi nasıl yapılır? Suşinin püf noktaları nelerdir? İşte enfes suşi tarifi...

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MasterChef suşi tarifi! Asya mutfağının vazgeçilmezi suşi nasıl yapılır? - Sayfa 1

Sushi pirinci (Japon pirinci)

Nori yaprağı (deniz yosunu)

Pirinç sirkesi

Toz şeker

Tuz

Taze somon veya ton balığı

Avokado

Salatalık

Wasabi

Soya Sosu

 Zencefil turşusu (Gari)

 

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MasterChef suşi tarifi! Asya mutfağının vazgeçilmezi suşi nasıl yapılır? - Sayfa 2

NASIL YAPILIR?

İlk olarak sushi pirincini nişastasından tamamen arındırana kadar soğuk suyla yıkayın. Ardından pirinci uygun ölçüde suyla tencereye alın ve kapağı kapalı şekilde suyunu çekene kadar pişirin. Pişen pirinci demlenmeye bırakın.

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MasterChef suşi tarifi! Asya mutfağının vazgeçilmezi suşi nasıl yapılır? - Sayfa 3

Pirincin sosu için küçük bir cezve içinde pirinç sirkesi, toz şeker ve tuzu şeker tamamen eriyene kadar hafifçe ısıtın. Hazırladığınız bu ılık sirke karışımını, demlenen sıcak pirincin üzerine dökün. Pirinç tanelerini ezmeden, tahta bir spatula yardımıyla havalandırarak sosu iyice yedirin ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

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MasterChef suşi tarifi! Asya mutfağının vazgeçilmezi suşi nasıl yapılır? - Sayfa 4

Sushi yapımında kullanacağınız salatalıkların çekirdekli iç kısımlarını ayıklayıp şeritler halinde ince ince doğrayın. Avokadoyu ve taze çiğ balığı da aynı şekilde uzun, ince şeritler halinde dilimleyerek iç harcı hazır hale getirin.

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