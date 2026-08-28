MasterChef suşi tarifi! Asya mutfağının vazgeçilmezi suşi nasıl yapılır?

Pirincin sosu için küçük bir cezve içinde pirinç sirkesi, toz şeker ve tuzu şeker tamamen eriyene kadar hafifçe ısıtın. Hazırladığınız bu ılık sirke karışımını, demlenen sıcak pirincin üzerine dökün. Pirinç tanelerini ezmeden, tahta bir spatula yardımıyla havalandırarak sosu iyice yedirin ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.