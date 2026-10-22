MasterChef tam ölçüsünde su böreği tarifi! Su böreği nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye’nin yeni bölümündeki düelloda şefler, Türk mutfağının yapımı en zahmetli ve ustalık gerektiren hamur işlerinden biri olan su böreğini seçti. Yarışmacılar, kat kat açılan incecik hamurları yırtmadan haşlamak ve tam kıvamında kızartmak için adeta zamanla yarıştı. Stüdyoda su böreği rüzgarı eserken, ekran başındaki izleyiciler de bu geleneksel lezzetin inceliklerini öğrenmek için ekranlara kilitlendi. Peki, S,su böreği nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla su böreği tarifi...
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SU BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER
6 adet yumurta
1 çay bardağı su
1 yemek kaşığı tuz
Alabildiği kadar un (yaklaşık 4-5 su bardağı)
200 gram eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
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İÇ HARCI İÇİN:
400 gram böreklik beyaz peynir veya lor peyniri
Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
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