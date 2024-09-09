Masterchef The Alice tarifi! Masterchef The Alice nasıl yapılır?
Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde eleme gecesi yaşandı. Eleme gecesinde şefler, elenme adayı olan yarışmacılardan başlangıç tabağı olan The Alice yapmalarını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise The Alice’in nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Masterchef The Alice nasıl yapılır? The Alice yaparken gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte, Masterchef The Alice tarifi…
The Alice için gerekli malzemeler
Tart için gerekli malzemeler
130 gram nohut unu
130 gram un
120 gram su
Bir tutam tuz
110 gram tereyağı
1 | 7
Aıolı için gerekli malzemeler
Sarımsak
Ayçiçek yağı
Tuz
Hardal
2 | 7
Balık için gerekli malzemeler
Sardalya
Zeytinyağı
Limon
Tuz
3 | 7
Soğan dolgusu için gerekli malzemeler
Beyaz soğan
Tuz
Su
Zeytinyağı
4 | 7