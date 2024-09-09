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  4. Masterchef The Alice tarifi! Masterchef The Alice nasıl yapılır?

Masterchef The Alice tarifi! Masterchef The Alice nasıl yapılır?

Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde eleme gecesi yaşandı. Eleme gecesinde şefler, elenme adayı olan yarışmacılardan başlangıç tabağı olan The Alice yapmalarını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise The Alice’in nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Masterchef The Alice nasıl yapılır? The Alice yaparken gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte, Masterchef The Alice tarifi…

Masterchef The Alice tarifi! Masterchef The Alice nasıl yapılır? - Sayfa 1

The Alice için gerekli malzemeler

Tart için gerekli malzemeler

130 gram nohut unu

130 gram un

120 gram su

Bir tutam tuz

110 gram tereyağı

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Masterchef The Alice tarifi! Masterchef The Alice nasıl yapılır? - Sayfa 2

Aıolı için gerekli malzemeler

Sarımsak

Ayçiçek yağı

Tuz

Hardal

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Masterchef The Alice tarifi! Masterchef The Alice nasıl yapılır? - Sayfa 3

Balık için gerekli malzemeler

Sardalya

Zeytinyağı

Limon

Tuz

3 | 7
Masterchef The Alice tarifi! Masterchef The Alice nasıl yapılır? - Sayfa 4

Soğan dolgusu için gerekli malzemeler

Beyaz soğan

Tuz

Su

Zeytinyağı

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