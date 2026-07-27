MasterChef tiramisu nasıl yapılır? Enfes tiramisu tarifi ve püf noktaları
MasterChef Türkiye’nin ana kadro seçmelerinde son 10 yarışmacının belirleneceği büyük final turunda, Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan İtalyan mutfağının en sevilen tatlısı olan orijinal tiramisu yapmalarını istedi. Yarışmacılar ana kadro önlüğü kazanabilmek için pürüzsüz kreması ve ideal kahve ıslaklığıyla en dengeli tabağı çıkarmak için tezgah başında kıyasıya yarıştı. Peki, tiramisu nasıl yapılır? Tiramisunun püf noktaları nelerdir? İşte, tiramisu tarifi...
TİRAMİSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 paket kedidili bisküvi
500 gram labne peyniri veya mascarpone
3 adet yumurta sarısı
1 su bardağı toz şeker
1 paket şekerli vanilin
1 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı granül kahve
1 tatlı kaşığı toz şeker (kahve sosu için)
2 yemek kaşığı kakao (üzeri için)
TİRAMİSU NASIL YAPILIR?
Tiramisunun kremasını hazırlamak için öncelikle derin bir ısıya dayanıklı kapta yumurta sarılarını ve 1 su bardağı toz şekeri mikser yardımıyla rengi iyice açılana kadar çırpın. Ardından bu kabı, içinde sıcak su kaynayan bir tencerenin üzerine yerleştirerek benmari usulüyle, karışım hafifçe koyulaşana kadar sürekli karıştırarak 5-6 dakika boyunca pişirin. Şeker tamamen eridiğinde ve krema kıvam aldığında ocaktan alın, vanilini ekleyip oda sıcaklığına gelmesi için bir kenarda soğumaya bırakın.
Ilıyan yumurtalı karışıma suyunu iyice süzdürdüğünüz labne peynirini veya orijinal lezzet için mascarpone peynirini azar azar ilave edin. Mikserin düşük devrinde ya da bir spatula yardımıyla, peynirin pürüzsüz bir şekilde kremaya yedirilmesini sağlayarak alttan üste doğru homojen bir kıvam alana kadar yavaşça karıştırın. Hazırladığınız bu ipeksi kremanın kıvamını koruması ve bisküvileri yumuşatmaması için kullanana kadar buzdolabında kısa bir süre dinlendirin.
Bisküvileri ıslatmak için geniş bir kaseye 1 su bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı granül kahve ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri ekleyip kahve tamamen çözünene kadar karıştırın. Kedidili bisküvileri bu hazırladığınız ılık kahveli sosa arkalı önlü olacak şekilde çok hızlıca batırıp çıkarın; bisküvilerin çok fazla sıvı emip hamurlaşmamasına dikkat ederek dikdörtgen bir borcamın veya servis kabının tabanına yan yana dizin.