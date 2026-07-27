MasterChef tiramisu nasıl yapılır? Enfes tiramisu tarifi ve püf noktaları

Ilıyan yumurtalı karışıma suyunu iyice süzdürdüğünüz labne peynirini veya orijinal lezzet için mascarpone peynirini azar azar ilave edin. Mikserin düşük devrinde ya da bir spatula yardımıyla, peynirin pürüzsüz bir şekilde kremaya yedirilmesini sağlayarak alttan üste doğru homojen bir kıvam alana kadar yavaşça karıştırın. Hazırladığınız bu ipeksi kremanın kıvamını koruması ve bisküvileri yumuşatmaması için kullanana kadar buzdolabında kısa bir süre dinlendirin.