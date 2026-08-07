MasterChef Türkiye Kuru Fasulye nasıl yapılır? Kuru Fasulye-Pilav tarifi!
MasterChef Türkiye'de ana kadronun son yarışmacılarını belirleyecek kritik etapta şefler, yarışmacılardan en lezzetli kuru fasulye ve pilavı yapmalarını istedi. İşte MasterChef usulü tam ölçülü, lokum kıvamında kuru fasulye ve pirinç pilavı tarifi, yapılış aşamaları ve lezzet sırları…
KURU FASULYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 su bardağı kuru fasulye (akşamdan ıslatılmış olmalı)
Arzuya göre 150 gram kuşbaşı dana eti (kıyma, sucuk ya da pastırma da olabilir)
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Yaklaşık 4-5 su bardağı sıcak su
KURU FASULYE NASIL YAPILIR?
Akşamdan ıslattığınız kuru fasulyelerin suyunu süzün. Derin bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar temiz su ekleyin ve fasulyeler hafifçe yumuşayana kadar haşlayıp süzün.
Ayrı bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı kızdırın. Kuşbaşı etleri ekleyerek suyunu salıp çekene kadar kavurun. Yemeklik doğranmış soğanları ilave edip pembeleşene kadar etlerle birlikte soteleyin.