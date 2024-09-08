Masterchef tuzda balık tarifi! Tuzda balık nasıl yapılır? Tuzda balığın püf noktası nedir?
Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları eleme adayı olmamak için kıyasıya mücadele etti. Şeflerin yarışmacılardan yapmasını istediği yemek ise hem görselliği hem de lezzetiyle öne çıkan tuzda balıktı. Masterchef izleyicileri tarafından ise tuzda balığın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Masterchef tuzda balık nasıl yapılır? Tuzda balık yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, Masterchef tuzda balık tarifi…
Tuzda balık için gerekli malzemeler
1 adet deniz levreği
Yağlı kağıt
1 kilogram deniz tuzu
1 kilogram sofralık tuz
1 su bardağı su
4 adet yumurta akı
3 adet defne yaprağı
1 adet limon
1 dal biberiye
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
1 dal taze kekik
Tuzda balık nasıl yapılır?
Deniz tuzu, sofralık tuz, 4 yumurta akı ve su bir karıştırma kabında harç kıvamına gelecek şekilde karıştırılır. Fırın tepsisine yağlı kâğıt yerleştirilir ve balığın altına zemin olması için tuzlu harcın yarısı tepsiye serilir.
Balığın içi biberiye, sarımsak, kekik, piyazlık doğranan soğan, defne yaprağı ve limon dilimi ile doldurulur ve tepsiye alınır. Balığın içi tuz kaçmayacak şekilde üzeri tuzlu harç ile örtülür.
Balık, 180 derecede ısıtılmış fırında 40 dakika kadar pişirilir. Piştikten sonra tuz bir çekiç ve tornavida ya da bıçak ile dikkatlice kenarından kırılır. Balığın derisi kalıdırılıp servis edilir.