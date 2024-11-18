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  4. MasterChef uskumru dolması tarifi! Somer Şef'in özel tabağı uskumru dolması nasıl yapılır?

MasterChef uskumru dolması tarifi! Somer Şef'in özel tabağı uskumru dolması nasıl yapılır?

MasterChef eleme gecesinde elenme adayı yarışmacılar Somer Şef'in özel tabağı olan uskumru dolmasını yaptılar. Peki, Somer Şef'in en zorlayıcı yemeklerinden biri olan uskumru dolması nasıl yapılır? İşte, MasterChef uskumru dolması tarifi...

MasterChef uskumru dolması tarifi! Somer Şef'in özel tabağı uskumru dolması nasıl yapılır? - Sayfa 1

Uskumru dolması için gerekli malzemeler

4 orta boy uskumru

2 adet soğan

200 gram pirinç

50 gram çam fıstığı

50 gram kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

2 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı un

1 su bardağı sıcak su

1 çeyrek demet maydanoz

1 çeyrek demet dereotu

Tuz

Tarçın

Ayçiçek yağı (Kızartmak için)

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MasterChef uskumru dolması tarifi! Somer Şef'in özel tabağı uskumru dolması nasıl yapılır? - Sayfa 2

Uskumrunun karnını yarmadan, solungaçlar temizlenir. Kuyruk kısmından orta kemiği kırılır. Balığa parmak uçlarıyla masaj yapılır ve ovarak kemiği etten ayrılır.

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MasterChef uskumru dolması tarifi! Somer Şef'in özel tabağı uskumru dolması nasıl yapılır? - Sayfa 3

Uskumrunun kemiği mutfak cımbızıyla dikkatli bir şekilde üstten tutup çıkarılır. Uskumrunun içerisinde kalan etler yine dikkatli bir şekilde temizlenir ve bir kenara ayrılır. Tüm uskumrular aynı şekilde hazırlanır ve ardından yıkanır.

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MasterChef uskumru dolması tarifi! Somer Şef'in özel tabağı uskumru dolması nasıl yapılır? - Sayfa 4

Zeytinyağı tencerede ısıtılıp çam fıstıkları kavrulur. Kıyılmış soğan ve kenara ayrılan uskumru etleri eklenip kavurmaya devam edilir. Ardından pirinç eklenir.

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