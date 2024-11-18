MasterChef uskumru dolması tarifi! Somer Şef'in özel tabağı uskumru dolması nasıl yapılır?
MasterChef eleme gecesinde elenme adayı yarışmacılar Somer Şef'in özel tabağı olan uskumru dolmasını yaptılar. Peki, Somer Şef'in en zorlayıcı yemeklerinden biri olan uskumru dolması nasıl yapılır? İşte, MasterChef uskumru dolması tarifi...
Uskumru dolması için gerekli malzemeler
4 orta boy uskumru
2 adet soğan
200 gram pirinç
50 gram çam fıstığı
50 gram kuş üzümü
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
2 adet yumurta sarısı
1 çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı un
1 su bardağı sıcak su
1 çeyrek demet maydanoz
1 çeyrek demet dereotu
Tuz
Tarçın
Ayçiçek yağı (Kızartmak için)
Uskumrunun karnını yarmadan, solungaçlar temizlenir. Kuyruk kısmından orta kemiği kırılır. Balığa parmak uçlarıyla masaj yapılır ve ovarak kemiği etten ayrılır.
Uskumrunun kemiği mutfak cımbızıyla dikkatli bir şekilde üstten tutup çıkarılır. Uskumrunun içerisinde kalan etler yine dikkatli bir şekilde temizlenir ve bir kenara ayrılır. Tüm uskumrular aynı şekilde hazırlanır ve ardından yıkanır.