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  4. MasterChef yoğurtlu akıtmalı ufak köfte tarifi! Yoğurtlu akıtmalı ufak köfte nasıl yapılır?

MasterChef yoğurtlu akıtmalı ufak köfte tarifi! Yoğurtlu akıtmalı ufak köfte nasıl yapılır?

MasterChef'e Gaziantep Mutfağı üzerine uzmanlaşan şef Doğa Çitçi konuk oldu ve yarışmacılardan Doğa Şef'in hazırladığı tabak olan yoğurtlu akıtmalı ufak köfte yapmaları istendi. MasterChef izleyicileri tarafından ise yoğurtlu akıtmalı ufak köftenin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef yoğurtlu akıtmalı ufak köfte nasıl yapılır? Yoğurtlu akıtmalı ufak köfte için hangi malzemeler gereklidir? İşte, MasterChef yoğurtlu akıtmalı ufak köfte tarifi...

MasterChef yoğurtlu akıtmalı ufak köfte tarifi! Yoğurtlu akıtmalı ufak köfte nasıl yapılır? - Sayfa 1

Yoğurtlu akıtmalı ufak köfte için gerekli malzemeler

Yarım kg ilikli et

1 su bardağı nohut

1,5 kg süzme yoğurt

1 yumurta

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MasterChef yoğurtlu akıtmalı ufak köfte tarifi! Yoğurtlu akıtmalı ufak köfte nasıl yapılır? - Sayfa 2

Akıtma için malzemeler

500 gram az yağlı kıyma

500 gram soğan

1 yemek kaşığı sadeyağ

1 avuç ceviz

Tuz

Karabiber

Pulbiber

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MasterChef yoğurtlu akıtmalı ufak köfte tarifi! Yoğurtlu akıtmalı ufak köfte nasıl yapılır? - Sayfa 3

Ufak köfte için malzemeler

Yarım kilogram çiğ köftelik et

4 su bardağı ince bulgur

1 çay bardağı bardağı irmik

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı karabiber

4 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pulbiber

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MasterChef yoğurtlu akıtmalı ufak köfte tarifi! Yoğurtlu akıtmalı ufak köfte nasıl yapılır? - Sayfa 4

Üzeri için malzemeler

Yarım çay bardağı sıvıyağ

Nane

Tarhun

Karabiber

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