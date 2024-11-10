MasterChef yoğurtlu akıtmalı ufak köfte tarifi! Yoğurtlu akıtmalı ufak köfte nasıl yapılır?
MasterChef'e Gaziantep Mutfağı üzerine uzmanlaşan şef Doğa Çitçi konuk oldu ve yarışmacılardan Doğa Şef'in hazırladığı tabak olan yoğurtlu akıtmalı ufak köfte yapmaları istendi. MasterChef izleyicileri tarafından ise yoğurtlu akıtmalı ufak köftenin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef yoğurtlu akıtmalı ufak köfte nasıl yapılır? Yoğurtlu akıtmalı ufak köfte için hangi malzemeler gereklidir? İşte, MasterChef yoğurtlu akıtmalı ufak köfte tarifi...
Yoğurtlu akıtmalı ufak köfte için gerekli malzemeler
Yarım kg ilikli et
1 su bardağı nohut
1,5 kg süzme yoğurt
1 yumurta
Akıtma için malzemeler
500 gram az yağlı kıyma
500 gram soğan
1 yemek kaşığı sadeyağ
1 avuç ceviz
Tuz
Karabiber
Pulbiber
Ufak köfte için malzemeler
Yarım kilogram çiğ köftelik et
4 su bardağı ince bulgur
1 çay bardağı bardağı irmik
1 adet soğan
1 tatlı kaşığı karabiber
4 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pulbiber