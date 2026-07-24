MasterChef yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbası tarifi!
MasterChef Türkiye'de ana kadronun 7. yarışmacısını belirleyecek kritik gecede heyecan yine doruktaydı. Yarışmacılar, şeflerin turu geçmek için belirlediği yüksük çorbasını en iyi şekilde hazırlamak için mutfakta kıyasıya yarıştı. Peki, yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbası için gerekli malzemeler neler? İşte, yüksük çorbası tarifi...
YÜKSÜK ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
3 su bardağı un
1 adet yumurta
1 çay bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
İÇ HARCI İÇİN:
200 gram yağsız kıyma
1 adet küçük boy soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
ÇORBA BAZI VE SOSU İÇİN:
1 su bardağı haşlanmış nohut
5 su bardağı sıcak et veya kemik suyu
2 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet limonun suyu (veya yarım çay bardağı koruk ekşisi)
2 yemek kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı tuz
YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Yüksük çorbasının yapımına öncelikle el oyalayan ve sabır gerektiren hamur aşamasıyla başlanmalıdır. Geniş bir yoğurma kabına un elendikten sonra ortası havuz gibi açılır ve içerisine yumurta, tuz ile ılık su eklenir. MasterChef şeflerinin de her zaman vurguladığı gibi, mantının pişerken dağılmaması için kulak memesinden daha sert ve sıkı bir hamur yoğrulması şarttır. Pürüzsüz bir kıvam alan hamur bezere ayrılır ve üzeri nemli bir bezle örtülerek yaklaşık yirmi dakika boyunca oda sıcaklığında dinlenmeye bırakılır.