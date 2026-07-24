MasterChef yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbası tarifi!

YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Yüksük çorbasının yapımına öncelikle el oyalayan ve sabır gerektiren hamur aşamasıyla başlanmalıdır. Geniş bir yoğurma kabına un elendikten sonra ortası havuz gibi açılır ve içerisine yumurta, tuz ile ılık su eklenir. MasterChef şeflerinin de her zaman vurguladığı gibi, mantının pişerken dağılmaması için kulak memesinden daha sert ve sıkı bir hamur yoğrulması şarttır. Pürüzsüz bir kıvam alan hamur bezere ayrılır ve üzeri nemli bir bezle örtülerek yaklaşık yirmi dakika boyunca oda sıcaklığında dinlenmeye bırakılır.