MasterChef zeytinyağlı enginar dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar dolması tarifi!

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak enginarların sap kısımlarını çanağa zarar vermeyecek şekilde dipten kesin ve en dışta kalan kartlaşmış, kalın ve koyu renkli yaprakları kopartıp atın. Enginarın üst kısmındaki sivri yaprak uçlarını keskin bir bıçak yardımıyla düz bir hat oluşturacak biçimde kesin. Ardından enginarı tezgaha hafifçe vurarak yapraklarının dışa doğru aralanmasını sağlayın ve merkezindeki küçük yaprakları elinizle açıp kaşık yardımıyla içteki tüylü kısmı tamamen kazıyın. Temizlediğiniz enginarları, havayla temas edip kararmamaları için vakit kaybetmeden bol limonlu ve tuzlu su dolu derin bir kabın içerisine batırın.