MasterChef zeytinyağlı enginar dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar dolması tarifi!
MasterChef Türkiye'de ana kadronun 9. yarışmacısını belirleyecek kritik gecede şefler, yarışmacılardan zeytinyağlı enginar dolması yapmalarını istedi. Yarışmacılar, şeflerin turu geçmek için belirlediği zeytinyağlı enginar dolmasını en iyi şekilde hazırlamak için mutfakta kıyasıya yarıştı. Peki, zeytinyağlı enginar dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar dolması için gerekli malzemeler neler? Zeytinyağlı enginar dolmasının püf noktaları nelerdir? İşte, zeytinyağlı enginar dolması tarifi ve püf noktaları...
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
4 adet taze yapraklı bütün enginar
2 adet büyük boy limon (enginarları ovmak ve kararmasını önlemek için)
1 su bardağı pirinç
1 adet büyük boy kuru soğan
Yarım demet taze dereotu
Yarım demet taze nane
1 çay bardağı sızma zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı yenibahar
Damak tadınıza göre tuz
Yeteri kadar sıcak su (pişirme aşaması için)
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR DOLMASI NASIL YAPILIR?
İlk olarak enginarların sap kısımlarını çanağa zarar vermeyecek şekilde dipten kesin ve en dışta kalan kartlaşmış, kalın ve koyu renkli yaprakları kopartıp atın. Enginarın üst kısmındaki sivri yaprak uçlarını keskin bir bıçak yardımıyla düz bir hat oluşturacak biçimde kesin. Ardından enginarı tezgaha hafifçe vurarak yapraklarının dışa doğru aralanmasını sağlayın ve merkezindeki küçük yaprakları elinizle açıp kaşık yardımıyla içteki tüylü kısmı tamamen kazıyın. Temizlediğiniz enginarları, havayla temas edip kararmamaları için vakit kaybetmeden bol limonlu ve tuzlu su dolu derin bir kabın içerisine batırın.
İç harcı hazırlamak için pirinçleri nişastası gidene kadar yıkayıp iyice süzün. Geniş bir karıştırma kabına aldığınız pirinçlerin üzerine kuru soğanı oldukça küçük ve yemeklik olacak şekilde doğrayıp ekleyin. İncecik kıyılmış bol taze dereotu ve taze naneyi de kaba ilave ettikten sonra, zeytinyağının yarısını, toz şekeri, tuzu, karabiberi ve yenibaharı ekleyin. Tüm malzemeleri kaşıkla ezmeden, pirinç tanelerini kırmamaya özen göstererek nazikçe harmanlayın; bu sayede yeşilliklerin kokusu ve baharatların aroması pirinçle tamamen bütünleşecektir.
Doldurma aşamasında, limonlu sudan çıkardığınız enginarların sularını hafifçe süzdürün ve yaprak aralarını elinizle iyice esnetin. Hazırladığınız pirinçli iç harcı öncelikle enginarın tam ortasındaki temizlenmiş göbek boşluğuna, ardından da dışa doğru açılan yaprak katmanlarının arasına parmaklarınızla nazikçe paylaştırın. Harcı çok sıkıştırmamaya dikkat edin, çünkü pirinçler piştikçe şişecek ve genişlemek için alana ihtiyaç duyacaktır. Doldurma işlemi biten enginarları, harçların dökülmemesi için geniş ve yayvan bir tencereye tabanları düz basacak ve dik duracak şekilde yan yana, sıkıca yerleştirin.