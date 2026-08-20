MasterChef zeytinyağlı enginar tarifi! Lokum gibi enginar nasıl yapılır, püf noktası nelerdir?
MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şeflerin bu haftaki konsepti ise Türk mutfağının vazgeçilmezi olan zeytinyağlılar olarak belirlendi. Gecenin en kritik ve beceri isteyen tabağı ise zeytinyağlı enginar oldu. Peki, MasterChef zeytinyağlı enginar nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar püf noktası nedir? Zeytinyağlı enginar tarifi ve püf noktaları!
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
4 adet temizlenmiş enginar
1 adet kuru soğan
1 adet patates
1 adet havuç
1 su bardağı bezelye
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
1 kesme şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı sıcak su
Yarım demet dereotu
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR NASIL YAPILIR?
İlk olarak garnitürleri hazırlayın. Kuru soğanı yemeklik, havuç ve patatesi ise küçük küpler halinde doğrayın.
Bir tencereye zeytinyağını dökün. Doğradığınız soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından havuçları ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.