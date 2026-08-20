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  4. MasterChef zeytinyağlı enginar tarifi! Lokum gibi enginar nasıl yapılır, püf noktası nelerdir?

MasterChef zeytinyağlı enginar tarifi! Lokum gibi enginar nasıl yapılır, püf noktası nelerdir?

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şeflerin bu haftaki konsepti ise Türk mutfağının vazgeçilmezi olan zeytinyağlılar olarak belirlendi. Gecenin en kritik ve beceri isteyen tabağı ise zeytinyağlı enginar oldu. Peki, MasterChef zeytinyağlı enginar nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar püf noktası nedir? Zeytinyağlı enginar tarifi ve püf noktaları!

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MasterChef zeytinyağlı enginar tarifi! Lokum gibi enginar nasıl yapılır, püf noktası nelerdir? - Sayfa 1

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet temizlenmiş enginar

1 adet kuru soğan

1 adet patates

1 adet havuç

1 su bardağı bezelye

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 kesme şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

Yarım demet dereotu

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MasterChef zeytinyağlı enginar tarifi! Lokum gibi enginar nasıl yapılır, püf noktası nelerdir? - Sayfa 2

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR NASIL YAPILIR?

İlk olarak garnitürleri hazırlayın. Kuru soğanı yemeklik, havuç ve patatesi ise küçük küpler halinde doğrayın.

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MasterChef zeytinyağlı enginar tarifi! Lokum gibi enginar nasıl yapılır, püf noktası nelerdir? - Sayfa 3

Bir tencereye zeytinyağını dökün. Doğradığınız soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından havuçları ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

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MasterChef zeytinyağlı enginar tarifi! Lokum gibi enginar nasıl yapılır, püf noktası nelerdir? - Sayfa 4

Kavrulan havuç ve soğanların üzerine patatesleri ve bezelyeleri ilave edin. Tüm sebzeleri birkaç dakika birlikte harmanlayarak soteleyin.

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