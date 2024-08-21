Masterchef zeytinyağlı enginar tarifi! Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır? Enginarın faydaları neler?

Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır?

Soğanlar yemeklik doğranır. Zeytinyağı ile kavrulur. Daha sonra küp küp doğranan patates ve havuçlar eklenir. Hemen ardından bezelyeler ve enginar çanakları da eklenir. Bir süre kavurduktan sonra yemeğin içine 2 tatlı kaşığı un da eklenir ve bir iki kez karıştırılır. Ardından portakal suyu, limon suyu, şeker ve tuz da eklenir ve son olarak su da eklenerek 10 dakika tencerenin kapağı kapalı olarak pişirilir.