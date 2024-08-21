Masterchef zeytinyağlı enginar tarifi! Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır? Enginarın faydaları neler?
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde, haftanın ilk takım oyunu oynandı. Takım oyununda konsept, “zeytinyağlı yemekler” idi. Zeytinyağlıların arasında, zeytinyağlı enginarda vardı. Masterchef izleyicileri tarafından ise zeytinyağlı enginarın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, zeytinyağlı enginar yapmak için hangi malzemeler gerekli? Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır? İşte, Masterchef zeytinyağlı enginar tarifi ve enginarın püf noktası…
Zeytinyağlı enginar için gerekli malzemeler
5 adet taze enginar çanağı
2 adet havuç
1 adet patates
1 su bardağı bezelye
1 adet soğan
Yarım demet dereotu
2 tatlı kaşığı un
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet portakal
Yarım limon suyu
1 su bardağı su
Zeytinyağı
Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır?
Soğanlar yemeklik doğranır. Zeytinyağı ile kavrulur. Daha sonra küp küp doğranan patates ve havuçlar eklenir. Hemen ardından bezelyeler ve enginar çanakları da eklenir. Bir süre kavurduktan sonra yemeğin içine 2 tatlı kaşığı un da eklenir ve bir iki kez karıştırılır. Ardından portakal suyu, limon suyu, şeker ve tuz da eklenir ve son olarak su da eklenerek 10 dakika tencerenin kapağı kapalı olarak pişirilir.
Çatalla enginarın sertliği kontrol edilir ve enginar hazır olduğunda, enginar çanakları tencerenin dibine yerleştirilir ve bir kaşık yardımı ile garnitürler içine koyulur. İnce ince kıyılmışı dereotu da enginarların üzerlerine serpilir ve kalan yarım fincan zeytinyağı enginarların üzerinde gezdirilir. 2-3 dakika kadar daha pişirip ocağın altı kapatılır. Enginarlar soğuduktan sonra servis edilir.
Enginarın püf noktası nedir?
Enginarlar soyulmuş bir şekilde alınmış ise içindeki suyundan çıkarıp mutlaka güzelce yıkanmalıdır. Evde soyulacak ise, limonlu suyun içerisinde beklettikten sonra pişirme aşamasına geçilmelidir. Limonlu su, enginarın rengini korur ve taze kalmasını sağlar. Pişirme aşamasında ocağın altı çok açılmamalıdır.