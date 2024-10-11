MasterChef zeytinyağlı yaprak sarma tarifi! Zeytinyağlı yaprak sarma püf noktaları
MasterChef'te mavi ve kırmızı takım arasında oynanan takım oyununda yarışmacılar zeytinyağlı yaprak sarma yaptı. Peki, Türk mutfağında ayrı bir yeri olan, herkesin çok severek tükettiği zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? MasterChef zeytinyağlı yaprak sarma için gerekli malzemeler nelerdir? Zeytinyağlı yaprak sarmanın püf noktaları nelerdir? İşte, MasterChef zeytinyağlı yaprak sarma tarifi ve püf noktaları...
Zeytinyağlı yaprak sarma için malzemeler
500 gram salamura asma yaprağı
2 su bardağı sıcak su
3 - 4 dilim limon
2 yemek kaşığı zeytinyağı
İç harç için malzemeler
1 su bardağı pirinç
1 adet küp şeklinde doğranmış kuru soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1,5 yemek kaşığı domates salçası
2 çay kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı sumak
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Salamura yaprakları tuzu çıkana kadar 15-20 dakika sıcak suyun içinde bekletin. Ardından suyunu süzüp bol suda yeniden yıkadıktan sonra kenara alın.
Bir tencerede zeytinyağı ve soğanları alıp pembeleşene kadar kavurun. Üzerine salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Yıkadığınız pirinçleri de ekleyip baharatlarını da attıktan sonra birkaç dakika kadar karıştırarak pişirin.