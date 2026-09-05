MasterChef'te ana kadro savaşları: İşte yarışmacıların kaderini belirleyen ravioli tarifi!
MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmek için mutfağa giren yarışmacılar, şeflerin en hassas olduğu teknik yemeklerden biri olan İtalyan mantısı ravioli ile tezgah başında kıyasıya yarıştı. Hamurun inceliğinden iç harcın dengesine, sosun kıvamından tabağın görselliğine kadar her ayrıntıyı inceleyen Mehmet, Danilo ve Somer Şef, en ufak hatayı affetmedi. Peki, İtalyan mutfağının enfes lezzeti ravioli nasıl yapılır? İşte MasterChef ravioli tarifi!
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RAVİOLİ İÇİN MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
200 gram durum buğdayı unu
2 adet büyük boy yumurta
1 çay kaşığı zeytinyağı ve bir tutam tuz
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İÇ HARCI İÇİN:
150 gram ricotta peyniri (veya tuzsuz lor peyniri)
100 gram haşlanmış, suyu iyice sıkılmış ıspanak
50 gram rendelenmiş parmesan peyniri
Bir tutam muskat cevizi rendesi, tuz ve karabiber
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SOSU İÇİN:
3 yemek kaşığı tereyağı
6-7 yaprak taze adaçayı
1 yemek kaşığı makarna haşlama suyu
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