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MasterChef'te börek düellosu: Elde açma kıymalı kol böreği nasıl yapılır? Kıymalı kol böreği tarifi

MasterChef Türkiye’nin heyecan dolu takım düellosunda kırmızı ve mavi takım, mutfağımızın en seçkin hamur işlerinden el açması kıymalı kol böreği için tezgah başına geçti. Şeflerin yüksek standartları karşısında yarışmacılar, zamanla yarışarak en çıtır böreği sunmak adına hünerlerini sergiledi. Peki, elde açma kıymalı kol böreği nasıl yapılır? Kıymalı kol böreğinin püf noktası nedir? İşte püf noktalarıyla elde açma kol böreği tarifi...

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MasterChef'te börek düellosu: Elde açma kıymalı kol böreği nasıl yapılır? Kıymalı kol böreği tarifi - Sayfa 1

ELDE AÇMA KIYMALI KOL BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

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MasterChef'te börek düellosu: Elde açma kıymalı kol böreği nasıl yapılır? Kıymalı kol böreği tarifi - Sayfa 2

İÇ HARCI İÇİN:

500 gram dana kıyma

2 adet orta boy kuru soğan (ince doğranmış)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

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MasterChef'te börek düellosu: Elde açma kıymalı kol böreği nasıl yapılır? Kıymalı kol böreği tarifi - Sayfa 3

AÇMAK VE YAĞLAMAK İÇİN:

150 gram eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

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MasterChef'te börek düellosu: Elde açma kıymalı kol böreği nasıl yapılır? Kıymalı kol böreği tarifi - Sayfa 4

ELDE AÇMA KIYMALI KOL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Derin bir karıştırma kabına unu alın ve ortasını havuz gibi açın. Tuz, sıvı yağ ve ılık suyu azar azar ekleyerek pürüzsüz, kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

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