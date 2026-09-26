MasterChef'te börek düellosu: Elde açma kıymalı kol böreği nasıl yapılır? Kıymalı kol böreği tarifi
MasterChef Türkiye’nin heyecan dolu takım düellosunda kırmızı ve mavi takım, mutfağımızın en seçkin hamur işlerinden el açması kıymalı kol böreği için tezgah başına geçti. Şeflerin yüksek standartları karşısında yarışmacılar, zamanla yarışarak en çıtır böreği sunmak adına hünerlerini sergiledi. Peki, elde açma kıymalı kol böreği nasıl yapılır? Kıymalı kol böreğinin püf noktası nedir? İşte püf noktalarıyla elde açma kol böreği tarifi...
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ELDE AÇMA KIYMALI KOL BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
5 su bardağı un
2 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı sıvı yağ
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İÇ HARCI İÇİN:
500 gram dana kıyma
2 adet orta boy kuru soğan (ince doğranmış)
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
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