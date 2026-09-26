MasterChef'te börek düellosu: Elde açma kıymalı kol böreği nasıl yapılır? Kıymalı kol böreği tarifi

ELDE AÇMA KIYMALI KOL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Derin bir karıştırma kabına unu alın ve ortasını havuz gibi açın. Tuz, sıvı yağ ve ılık suyu azar azar ekleyerek pürüzsüz, kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.