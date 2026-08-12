MasterChef’te bu akşam tulumba gecesi! Çıtır Çıtır tulumba tatlısı tarifi ve püf noktası
MasterChef’in bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde, şefler, yarışmacılardan Türk tatlı kültürünün en zahmetli ve en sevilen çıtır lezzetlerinden biri olan tulumba tatlısını hazırlamalarını isteyecek. Ekran başındaki izleyiciler, takımların potadan kurtulmak için sergileyeceği bu kıyasıya mücadeleyi büyük bir merakla bekliyor. İşte MasterChef ekranlarında izleyeceğimiz tulumba tatlısı tarifi ve püf noktası:
TULUMBA TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
ŞERBETİ İÇİN:
3 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu
HAMURU İÇİN:
2 su bardağı su
2,5 su bardağı elenmiş un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
3 adet büyük boy yumurta
1 yemek kaşığı ince irmik
1 yemek kaşığı buğday nişastası
TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR?
Tatlının yapımına ilk olarak şerbetle başlayın. Su ve şekeri karıştırıp kaynatın, ocaktan almadan önce limon suyunu ekleyip kıvamlı bir şerbet elde edin ve tamamen buz gibi olana kadar soğutun. Hamur tabanı için su, tereyağı, şeker ve tuzu tencerede kaynama noktasına getirin.