MasterChef’te bu akşam tulumba gecesi! Çıtır Çıtır tulumba tatlısı tarifi ve püf noktası

TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

Tatlının yapımına ilk olarak şerbetle başlayın. Su ve şekeri karıştırıp kaynatın, ocaktan almadan önce limon suyunu ekleyip kıvamlı bir şerbet elde edin ve tamamen buz gibi olana kadar soğutun. Hamur tabanı için su, tereyağı, şeker ve tuzu tencerede kaynama noktasına getirin.