MasterChef’te dokunulmazlık heyecanı: Tezgahta meyveli tart düellosu! Meyveli tart nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye’nin bu akşam ekranlara gelen nefes kesen dokunulmazlık oyununda, şefler yarışmacılardan pastacılık dünyasının en teknik lezzetlerinden biri olan meyveli tartı hazırlamalarını istedi. Ekran başındaki izleyicileri imrendiren ve stüdyoda kıran kırana bir rekabete sahne olan bu ikonik tatlı, kısa sürede dijital dünyada en çok arananlar listesine girdi. Yarışmanın sıkı takipçileri, kendi mutfaklarında bu profesyonel lezzeti yakalamak için "Meyveli tart nasıl yapılır" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte MasterChef usulü, damak çatlatan meyveli tart tarifi ve püf noktaları...
MEYVELİ TART İÇİN MALZEMELER
TABANI İÇİN:
2 su bardağı elenmiş un
150 gram soğuk tereyağı (küp formunda)
2 adet yumurta sarısı (oda sıcaklığında)
Yarım su bardağı pudra şekeri
2 yemek kaşığı buzlu su
1 çimdik tuz
PASTACI KREMASI İÇİN:
3 su bardağı tam yağlı süt
3 adet yumurta sarısı
3/4 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı mısır nişastası
1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
1 paket şekerli vanilin
ÜZERİ İÇİN:
Meyveli tartın üzeri için dilediğiniz her meyveyi kullanabilirsiniz. Çilek, muz, kivi, orman meyveleri tartınıza enfes tat verecektir.