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  4. MasterChef’te dokunulmazlık heyecanı: Tezgahta meyveli tart düellosu! Meyveli tart nasıl yapılır?

MasterChef’te dokunulmazlık heyecanı: Tezgahta meyveli tart düellosu! Meyveli tart nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye’nin bu akşam ekranlara gelen nefes kesen dokunulmazlık oyununda, şefler yarışmacılardan pastacılık dünyasının en teknik lezzetlerinden biri olan meyveli tartı hazırlamalarını istedi. Ekran başındaki izleyicileri imrendiren ve stüdyoda kıran kırana bir rekabete sahne olan bu ikonik tatlı, kısa sürede dijital dünyada en çok arananlar listesine girdi. Yarışmanın sıkı takipçileri, kendi mutfaklarında bu profesyonel lezzeti yakalamak için "Meyveli tart nasıl yapılır" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte MasterChef usulü, damak çatlatan meyveli tart tarifi ve püf noktaları...

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MasterChef’te dokunulmazlık heyecanı: Tezgahta meyveli tart düellosu! Meyveli tart nasıl yapılır? - Sayfa 1

MEYVELİ TART İÇİN MALZEMELER

TABANI İÇİN:

2 su bardağı elenmiş un

150 gram soğuk tereyağı (küp formunda)

2 adet yumurta sarısı (oda sıcaklığında)

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı buzlu su

1 çimdik tuz

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MasterChef’te dokunulmazlık heyecanı: Tezgahta meyveli tart düellosu! Meyveli tart nasıl yapılır? - Sayfa 2

PASTACI KREMASI İÇİN:

3 su bardağı tam yağlı süt

3 adet yumurta sarısı

3/4 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

1 paket şekerli vanilin

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MasterChef’te dokunulmazlık heyecanı: Tezgahta meyveli tart düellosu! Meyveli tart nasıl yapılır? - Sayfa 3

ÜZERİ İÇİN:

Meyveli tartın üzeri için dilediğiniz her meyveyi kullanabilirsiniz. Çilek, muz, kivi, orman meyveleri tartınıza enfes tat verecektir.

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MasterChef’te dokunulmazlık heyecanı: Tezgahta meyveli tart düellosu! Meyveli tart nasıl yapılır? - Sayfa 4

MEYVELİ TART NASIL YAPILIR?

Kusursuz bir tart tabanı elde etmek için derin bir karıştırma kabına unu, pudra şekerini ve tuzu eleyerek aktarın. Üzerine dondurucudan çıkardığınız küp kesim soğuk tereyağlarını ilave edin.

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