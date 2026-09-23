MasterChef'te gecenin yıldızı oldu: İşte tam ölçülü, püf noktalarıyla kazandibi tarifi!

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?

Geniş bir tencere içerisine süt, toz şeker, pirinç unu ve mısır nişastasını ekleyin. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar tel çırpıcı yardımıyla ocak üzerine almadan önce iyice karıştırın.