MasterChef'te gecenin yıldızı oldu: İşte tam ölçülü, püf noktalarıyla kazandibi tarifi!
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan geleneksel kazandibini hazırlamak için tezgah başına geçti. Jüri üyelerinin titizlikle değerlendirdiği bu zorlu etapta, en iyi kıvamı yakalamak ve dibini tam kıvamında yakmak için iddialı yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Ekran başındakilere lezzet dolu anlar yaşatan yarışmada, jüriden tam not almayı başaran harika tabaklar gecenin kazananını belirledi. İşte merak edilen tüm detayları, malzeme listesi ve püf noktaları ile kazandibi tarifi...
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KAZANDİBİ İÇİN MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı pirinç unu
3 yemek kaşığı mısır nişastası
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilya
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KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?
Geniş bir tencere içerisine süt, toz şeker, pirinç unu ve mısır nişastasını ekleyin. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar tel çırpıcı yardımıyla ocak üzerine almadan önce iyice karıştırın.
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